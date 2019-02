La actividad industrial bajó 5% durante el año pasado, pero la construcción subió el 0,8%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La merma en la industria se consolidó luego de que en diciembre retrocediera 14,7 % respecto a igual mes de 2017, mientras que la construcción bajó 20,5 % en términos interanuales.

Los mayores retrocesos en la industria se anotaron en maquinaria y equipos 18,4 %; textiles con el 10,7%, productos químicos 6,2 y otros equipos de transporte y motos 12,6%, entre otros.



Con estos números, y una baja en diciembre del 14,7% interanual, una de las más pronunciada desde 2002, las perspectivas de la industria hasta marzo, salvo el sector exportador, no son favorables.



El 55,7% de los empresarios consultados por el Indec estimó que la demanda interna continuará en baja durante el primer trimestre del año, contra un 8,2% que estima que habrá un aumento.



En tanto, entre los exportadores, 26,4% de los consultados por el Indec consideran que aumentaran sus ventas al exterior, contra un 19,4% que anticipa descensos y el restante 54,2% no prevé cambios,



En este marco, el 29,4% de los empresarios anticiparon una disminución en el personal contratado, contra solo un 6,8% que considera que aumentará, mientras que el restante 63,8% no ve mayores cambios.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo el pasado fin de semana que "el consumo se va a sumar a la recuperación lentamente de la mano de la baja de inflación y la mejora en los salarios reales".



"Entonces, va a ser un proceso lento pero sostenido, donde esperamos que mes a mes, el nivel de actividad vaya mejorando lentamente respecto del mes precedente", dijo Dujovne al diario La Nación.



En tanto, el sector de la construcción, con una merma del 20,5% interanual en diciembre, pero con un acumulado que terminó el 2018 con signo positivo, 0,5% las perspectivas tampoco son alentadoras.



Según los que se dedican a la obra pública, el 59,1 % de los encuestados por el Indec estimaron que la actividad continuará retrocediendo hasta marzo inclusive, contra un 4,5 % que prevé una recuperación, mientras que el restante 36,4 % no anticipó mayores cambios.



Entre los empresarios que se dedican preferentemente a la obra privada, el 55% estima que continuará la caída, contra un 6% que considera que aumentará y el restante 44% no prevé variantes.



La superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 60 municipios, bajó 7,9% durante 2018 con respecto al año previo.

Las bajas en las ventas del 2018 alcanzaron al 11% en los despachos de asfalto, del 7,1% en artículos sanitarios de cerámica, 6,3% en pinturas para construcción, 5,9% en cales, 4,2% en ladrillos huecos, 2,6% en cemento portland.

