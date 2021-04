La jueza federal María Romilda Servini ingresó este miércoles en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi tras sufrir una complicación en su cuadro de coronavirus.

La magistada, que tiene 84 años, ya se había aplicado la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Al arriba al mencionado centro médico, presentaba una baja saturación de oxígeno en sangre, un cuadro común en los pacientes complicados por covid-19, que se manifiesta en falta de oxígeno al respirar.

Servini dio positivo la semana pasada a pesar de haber recibido la primera dosis de la inoculación. El jueves pasado se conoció que se había contagiado a raíz de un hisopado que se había realizado el día anterior, tras tener fiebre, dolor de cabeza, de garganta, de cuerpo, tos, estornudos constantes y cansancio.

El último 26 de marzo debía colocarse la segunda dosis pero le suspendieron la aplicación. "Estoy sorprendida y enojada por la suspensión. El tema de las vacunas se manejó muy mal y se lo estoy diciendo también al Presidente", manifestó.

"Hablé con Diego Santilli para que me vacunen porque yo estoy trabajando, lo mismo que el personal que esta trabajando conmigo. Si me hubieran dado las dos dosis no me habría contagiado", añadió.