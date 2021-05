La familia de Lara Arraguiz, la chica de 22 años fallecida de Covid-19 en Santa Fe, explicó todas las deficiencias en la atención que recibieron en el hospital Iturraspe. Las demoras de los médicos a pesar del extremo estado de debilidad de la paciente derivaron en la foto de la joven durmiendo en el piso, que se viralizó rápidamente.

Claudia Sánchez, madre de Lara, explicó en Crónica HD cómo se llegó a esa imagen. "La llevé por segunda vez al Hospital Iturraspe. Ella empezó a decirme que se desmayaba, avisé pero me dijeron que tenía que esperar para que la atendieran", le contó a Chiche Gelblung.

"Pedí acostarla en una camilla que estaba ahí, pero me la negaron. Dijo 'yo me acuesto igual' y se tiró en el piso. Le puse abajo de la cabeza su campera y mi bolso. Y una señora me dijo 'vamos a taparla con mi campera, que hace frío'", siguió.

.

Después de una larga espera, la chica finalmente fue internada y luego derivada al hospital Iturraspe viejo, donde falleció por complicaciones derivadas de su neumonía bilateral y su dependencia de insulina.

El director del establecimiento, Francisco Villano, dijo que "Lara tuvo una cama, fue atendida y estuvo en una institución pública en atención". Sin embago, Claudia repitió las innumerables deficiencias en el proceso.

También contó que mientras su hija estuvo internada, sin poder recibir visitas de sus padres, le escribió por mensajes de teléfono celular contando que los enfermeros no atendían sus llamados y demoraban en darle la comida, a tal punto que pidió a su familia que le llevara un yogur.

"Guardé todos los chats con mi hija en que ella cuenta todo lo que pasó. Que el señor Villano no venga a decir que lo que digo no es verdad. La vida a mi hija no se la van a devolver, pero las cosas se hicieron mal y quiero que se sepa", dijo Claudia en Crónica HD.