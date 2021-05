Santiago Maratea fue uno de los invitados de la última emisión del programa Podemos Hablar y compartió el extraño suceso que le ocurrió con su mamá fallecida y WhatsApp.

"A un año de la muerte de mi vieja, se fue del grupo de WhatsApp. Esto fue a un año de su muerte o era el cumpleaños de ella, que está muy cerca. Yo la tenía agendada como 'tu vieja' y apareció 'tu vieja salió del grupo'", relató y generó sorpresa entre los presentes.

"Por ahí justo la compañía de teléfono terminó de darle de baja", agregó.

Minutos antes, el influencer había contado que su madre se había suicidado. Y ante una consigna del programa dijo que ante la posibilidad de viajar en el tiempo, iría a hablar con ella. "No porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y uno quiere unos cinco minutitos. Es como el que se va de una fiesta y no saluda”, expresó.

“Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre el respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla”, reconoció

Cada vez más suelto, el joven relató que su madre fue muy juzgada en su vida por su forma de ser. “Yo siempre le dije: ‘Alejate de esa gente que es una mierda’, pero ella era igual, hablaba de los vecinos, como estaban vestidos”, apuntó para recordar el difícil momento del entierro.

“Tuve que hablar, estaba toda esta gente y yo decía ‘qué injustos, seguro ahora se van diciendo que mirá como terminó Mariana, que qué le habrá pasado’. Y yo la voy a seguir bancando hasta siempre”, enfatizó.

Finalmente, Maratea retomó la consigna de Andy Kusnetzoff y contó qué tipo de diálogo le gustaría tener con su madre en esa charla que quedó pendiente: “Si pudiera hablar con ella no le preguntaría por qué lo hizo. Hablaría como hablé siempre”, señaló buscando quitarle algo de dramatismo al momento y concluyó con una mirada hacia adelante: “Conocer te ayuda a respetar y a mí me gusta mucho pensar que un día voy a entender lo que pasó. Y va a ser muy sabio”.

EL influencer regresó recientemente de Miami y su nombre cobró relevancia en las noticias por lograr recaudar dos millones de dólares para "Emmita", una bebe de once meses que tiene Atrofia Muscular Espinal y necesita el dinero para costear los medicamentos.

