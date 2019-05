Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar

"El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de una mastectomía, me declararon curada", escribió en su Twitter la actriz Dolores Fonzi, luego de que circulara con fuerza un rumor que indicaba que se encontraba internada y que su salud peligraba. Lejos de ser así y con el objetivo de comenzar un camino de concientización, la protagonista de películas como "La Patota" y "La Cordillera", instó a las mujeres a realizarse controles periodícos y a no tener miedo.

"La mejor prevención es realizarse una mamografía anual", sostuvo en diálogo con Crónica Gustavo Cortese (M.N. 78.044 y jefe de Patología Mamaria del hospotal de Clínicas). "El cáncer de mama es una enfermedad maligna originada en los conductos de la glándula mamaria, que se observa usualmente en mujeres mayores de 40 años, es muy raro que se observe en pacientes menores de esa edad, pero no imposible", explica.

-¿Cómo se la detecta?

- Una de cada 8 mujeres va a llegar a tener esta patología y la detección puede ser mediante estudios clínicos, chequeos por mamografías o en la consulta al ginecólogo en un exámen mamario en el que aparezca un bulto. También puede pasar que la paciente se palpe en una mama o que note cambios en la piel, como ser una retracción, cambios en la coloración, cambios a la altura de los pezones o asimetría en los pezones: todos ellos son motivos por los cuáles las mujeres deben consultar a su médico.

-¿Hay algún síntoma interno?

- El síntoma dominante puede ser una asimetría o cambio de coloración o palpación de un bulto, raramente puede generar dolor mamario Aún así, el dolor también puede ser un síntoma de carcinoma de mama. Usualmente se afirma que el cáncer de mama no duele y lo que duele es la patología benigna de la mama. Como muchas cosas que pasan en medicina, esto suele ser así pero no siempre lo es.

- ¿Es posible prevenirlo?

- La mejor prevención es que toda mujer más allá de los 40 años, en algunos casos después de los 35, se realice una mamografía de manera anual. En algunas pacientes que tienen riesgo heredo-familiar, que su médico le va a decir si forma parte de una población de riesgo o no, el control comienza antes y con métodos diagnósticos de imagen distintos, más específicos.

-¿Afecta al hombre por igual?

- El cáncer de mama en el hombre existe y realmente es muy raro, no amerita screaming, o sea, no está definido que los hombres tengan que hacerse mamografía ni exámen mamario, es una rareza pero no imposible.

-¿Qué es la mastectomía?

- La clásica mastectomía consistía en la extirpación de la glándula mamaria con la piel que está por encima, resecando el complejo areola-pezón y haciendo un vaciamiento gangliolar axilar. Actualmente, hay terapéuticas mucho menos mutilantes y hay procedimientos de oncoplástica en los cuales se reseca la glándula mamaria por debajo de la piel, se conserva el complejo areola-pezón, excepcionalmente hace falta injectar todos los ganglios axilares, ya que se saca uno solo, que se llama gangleo centinela y esto facilita poder hacer una reconstrucción plástica en el mismo momento y evitarle a la mujer la mutilación que implicaba la mastectomía clásica. Luego hay que hacer controles semestrales y después anuales.

-¿Es posible que después de una mastectomía una paciente pueda ser declarada como curada?

-En los casos diagnosticados precozmente uno puede asegurarle a la paciente con bastante certeza que con la mastectomía puede estar curada, igualmente en medicina uno tiene que ser muy cauto. En esta enfermedad uno le puede decir a la paciente que lo más probable es que no tenga más problemas a futuro, pero eventualmente pueden surgir complicaciones que deberán ser tratadas.

-¿Cuál es la incidencia del cáncer en nuestro país?

- Anualmente se diagnostican cerca de 5000 casos nuevos de cáncer de mama y tiene una mortalidad de un 20 o 30 por ciento aproximadamente de las pacientes. Lamentablemente en nuestro país tenemos todavía muchas pacientes que concurren en períodos avanzados de esta enfremedad, si bien obtenemos sobrevida largas que medimos en años, es muy importante la labor de los medios para que las mujeres se concienticen del exámen mamográfico anual.