"Quiero que sepan que recién llamó mi hija Sabrina que está bien y no le pasó nada. Gracias a todos los amigos que se movilizaron y me ayudaron en la búsqueda de mi bebé". Con ese mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el papá de la joven de 19 años, Walter Gorosito, confirmó la mejor noticia, si bien no dio mayores detalles sobre la desaparición de la chica.

Sabrina Gorosito había ido a bailar a Puerto Madero el sábado pasado pero no volvió a su casa, en Quilmes. Su papá había brindado declaraciones a Crónica HD.



"Mi hija me dijo que se iba a dormir a lo de su amiga, pero como no volvió, le pregunté a esta chica y me contó que en el boliche Sabrina conoció a un joven. Estoy desesperado no se qué hacer", había dicho el hombre, visiblemente angustiado.



LA ESTAMOS BUSCANDO | Sabrina Gorosito (19) vive en Quilmes y la vieron por última vez en Puerto Madero. Llevaba puesto un pantalón de gimnasia y un buzo azul. Si sabés algo, comunicate al 1541668007 #AyudáConRT #HayUnaFamiliaDesesperada #PorFavor #Gracias pic.twitter.com/jfPI5Fvem2 — Diario Crónica (@cronica) 21 de enero de 2019

Sobre la posibilidad de que la joven de 21 años estuviera con un chico, el papá había sido contundente: "No me importa, que me haga saber que está bien, que vuelva a casa porque estoy desesperado".



Además, el hombre había descartado una pelea con su hija: "No nos habíamos peleado ni nada. Me saludó con un beso antes de ir a bailar".



El último mensaje de la joven es del sábado a las 16, cuando ella dijo "estoy haciendo unas cosas, en un rato voy", según había dicho el padre. La última conexión de Whatsapp data de aquel día a las 16.32.