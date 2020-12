Por Ana Breccia

@anabreccia

La vida de Leopoldo Luque, el doctor de Diego Armando Maradona, dio un giro de 360 grados estos últimos cinco días. No solo sufrió la perdida del futbolista, sino que ahora se ve involucrado en una causa judicial. Este lunes, arribó a primera hora a los tribunales de San Isidro para declarar espontáneamente ante los fiscales que investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte del astro futbolístico.



Julio Rivas, su abogado, condujo al neurocirujano al edificio judicial para tomar contacto con los fiscales y el expediente caratulado "homicidio culposo", en el marco del cual este domingo fue allanada su casa y consultorio y donde se secuestraron elementos claves sobre la historia clínica del "10".

.

Este lunes se desayunó la noticia en su casa de Adrogué. Finalmente le notificaron que era imputado en un proceso penal y se le leyeron los derechos y garantías contemplados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal (CPP) de la Provincia de Buenos Aires.



Fuentes judiciales aclararon que la calificación de “homicidio culposo” no fue escogida por los fiscales, sino por el propio juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, al ordenar los allanamientos pedidos por ellos y con la aclaración de que se trataba de una tipificación provisoria, sujeta a lo que pueda surgir del devenir de la causa.

.



El artículo 60, leído este domingo al médico, es el que inicia el capítulo II del código titulado “El Imputado”, e indica que “se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito”.



En otro párrafo, el artículo establece que el imputado “deberá ser anoticiado por la autoridad que intervenga que goza de las siguientes garantías mínimas” y enumera como la primera “ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan”.

.

¿Cuál puede ser el destino procesal del médico de Diego Maradona?

En diálogo con cronica.com.ar, el Dr. Gabriel Becker, abogado penalista, indicó que "ante una denuncia radicada por las hijas de Maradona", la justicia "busca corroborar que hubo accionar negligente por parte del médico y demostrar una relación causal entre la falta medica que habría incurrido, que se le atribuye y debe ser investigada". Es por está razón que es fundamental "probar que hubo un apartamiento de las leyes del arte de la medicina". Además, argumentar "si hubo falta médica que pudo haber incidido en la muerte de Maradona", explicó el especialista.

"Es fundamental probar que hubo un apartamiento de las leyes del arte de la medicina"

.

A primera hora del domingo pasado, la casa y consultorio del Dr. Luque fue hallanado por la policía con el fin de recabar pruebas que demuestren si hubo irregularidades en la atención médica del "10". Becker consideró que el objetivo de este allanamiento fue ver "qué tratamiento se le estaba dando, medicación que se le suministraba y si lo atendían diariamente de sus múltiples dolencias como las cardiacas".

A su parecer, se trata de una imputación "errónea" ya que por la información que maneja nota que "no hubo neglicencia en su accionar" y por lo tanto "no se le puede atribuir una falta médica si no existió violación al deber de cuidado", cerró.