El caso de Thelma Fardin es la regla y la excepción en las causas judiciales por abuso sexual. Por un lado, ella aseguró que es una más de las miles de mujeres, adolescentes y niñas que logran sobrevivir a la violencia sexual y a la vez, es el 1% que pueden alcanzar una instancia de condena. En ese sentido, cuestionó "qué respuestas le va a dar la Justicia a las mujeres que no tienen recursos", cómo evitará su "revictimización" y contemplará el tiempo de las víctimas, uno "mucho más complejo" que los judiciales para hacer la denuncia.

Rodeada de actrices, amigas y su abogada, Sabrina Cartabia, Fardin realizó este miércoles una conferencia de prensa para expresar que están "más cerca de la Justicia" luego de que la fiscalía de Nicaragüa considerara que hay "pruebas contundentes" para acusar a Juan Darthés de "violación agravada".

Sobre su pedido de captura, el Juzgado 10 del Distrito Penal de Audiencia de Managua deberá expedirse entre las próximas 24 a 48 horas.

"Soy afortunada", indicó al sostener que ella sí cuenta con la contención psicológica, familiar y militante, pero que "no es la realidad" de la olla enorme que destaparon en el pasado diciembre, cuando denunció que había sido abusada sexualmente por Darthés a los 16 años.

Consideró "un logro" que la Justicia haya avanzado, lo que representa sólo el 1% de las denuncias de violación, estimó Fardin. El 97% no prospera; y es esta cifra la que le hizo sentir que "tenía muy pocas probabilidades" de llevar al actor a juicio.

"Lo que me preocupa de esas personas que dicen 'yo a Thelma no le creo', es que probablemente tengan a alguien al lado que necesite hablar y al decir eso, le cierran la posibilidad de escucha para esas mujeres que todavía no pudieron romper el silencio", respondió frente las críticas.

Y aprovechó la ocasión para interpelar a la Justicia: "¿Qué respuestas se le da a todas mujeres que no tienen acceso? ¿De qué manera vamos a trabajar para que el sistema judicial no sea revictimizante? Y la víctima no tenga que estar expuesta a que cuente su relato tantas veces".

"Necesitamos tener la libertad de hablar. No es sólo sobreponerse al hecho sino que al denunciar tenés la posibilidad de que al día siguiente la persona te mande una carta documento para citarte en la Justicia penal y civil", criticó.

Así sucedió con sus compañeras Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos, quienes denunciaron públicamente a Darthés y el actor retrucó judicialmente por Daños, Prejuicios y Calumnias. Co fue sobreseída, pero la defensa apeló para "seguir intentado adoctrinarnos y someternos al silencio", consideró Fardin.

Estas actrices, como muchas otras víctimas, fueron cuestionadas sobre "cuánto tiempo tardaron en denunciar". "Es importante que esto empiece a manejarse de una manera interdisciplinaria", explicó la joven y criticó: "No puede ser que la Justicia no sepa que una persona en promedio tarda 33 años en hablar y que la posibilidad de denunciar proscriba tanto antes. La víctima tiene que hacer un proceso más complejo de lo que la Justicia pide".

La proscripción de delitos relacionados al abuso sexual son "una materia díficil", reconoció a Crónica la abogada de Co y Juncos, Raquel Hermida Leyenda. "Contra el límite legal de los 12 años, en relación al abuso sexual, es que estamos trabajando legislativamente. Los abogados lamentablente debemos desarrollarnos con la ley que tenemos", reconoció.

Esa propuesta legislativa será tratada en las próximas sesiones del Congreso, informó Fardin, pero el panorama electoral lo retrasó un poco más. A esto, sumó la necesidad de una Justicia feminista y funcionarios y funcionarias con perspectiva de género que "se sensibilicen al momento de atender casos de este tipo".

También exigió "mecanismos que permitan llegar a la verdad y que desarrollen formas de reparación efectivas para que, quienes hayan pasado por esta clase de acontecimientos, puedan sentirse reconocidas y acompañadas, en lugar de juzgadas y estigmatizadas".

"El Estado tiene que estar a la altura de lo que la sociedad está demandando. Esto se ve cuando las mujeres no tienen dónde golpear la puerta o las puertas están totalmente desbordadas. Es importante que quienes tienen las herramientas y la infraestructura del Estado se pongan al servicio de esta problemática", aseguró.