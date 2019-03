n las escaleras de una estación de subte, Fabián junto a sus hijos se asienta, durante largas horas, aguardando por la ayuda que le permita alimentar a los niños y pasar la noche bajo techo. El hombre perdió el empleo hace poco, y desde entonces acude a pedir limosna a los pasajeros, pero a la vez también ruega por una oferta laboral que le permita reconstruir la vida de su familia, azotada por las penurias.

Mientras decenas de vecinos llevaban a cabo el habitual ruidazo de los viernes, en la intersección de las avenidas Rivadavia y Acoyte, a pocos metros de ellos, debajo, a unos diez escalones, Fabián esperaba sentado junto a su hijo, de 8 años, en la estación Acoyte, de la línea A de subtes.

Hace cinco meses, el hombre logró encontrar una habitación en Pompeya, en la cual vive con su esposa Emilce y los dos niños, de 8 y 6 años. Sin embargo, para poder arrendarla debe acudir a la ayuda de los usuarios del subte.

"Vengo todos los días, después de que los chicos salen del colegio, porque no encuentro otra forma de ganarme la vida. Acá la gente se detiene, algunos se conmueven más que otros, pero la gran mayoría me deja alguna moneda, o me traen comida para los chicos", señaló a Crónica.

En este sentido, el progenitor detalló que "tras quedarme sin trabajo, y a mis 52 años, es muy difícil encontrar empleo. Al principio pudimos afrontar los gastos diarios hasta que hubo un momento en que se nos hizo imposible". Fue entonces que la familia debió pasar las noches en la calle, y otras tantas en paradores.

Justamente a estos establecimientos Fabián continúa concurriendo con frecuencia para poder almorzar, siendo su único plato de comida al día, como también le sucede a su pareja. Al respecto, él remarcó que "con lo que nos da la gente nos aseguramos pagar la piecita que alquilamos, y alimentar a los nenes, que es lo que más nos importa. Después, si llega a sobrar algo, nosotros picamos eso, pero no siempre nos queda resto".

En estos últimos 8 meses, en los que vivió a la intemperie, o pidiendo donaciones para dormir bajo techo, el hombre reconoció que "sufrimos mucho porque además estar en la calle implica exponerse a muchos peligros y entonces uno vive desconfiado". A pesar de las dificultades, el padre de familia dejó en claro que "el compromiso que tengo es por ellos. Quiero hacer algo para poder darles una vida mejor".

Por esta razón, enfatizó que "lo que quiero es un trabajo para poder alquilar una vivienda, y reintegrarme a la sociedad. Ese sería un empezar de nuevo". Por lo tanto, aquel que desee ayudar a Fabián, y a sus seres queridos, puede hacerlo llamando al 1169134732.