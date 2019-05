En el devenir del tiempo la Terapia Intensiva fue incrementando su tecnología; hubo un gran progreso en la ventilación mecánica, en las drogas como también en la arquitectura de los hospitales.



A medida que nos fuimos perfeccionando, la mortalidad disminuyó por lo que el tiempo de estadía de una persona en terapia fue incrementándose. Esto lleva a que el paciente empiece a sufrir una serie de trastornos psicofísicos que devienen en lo llamado "Síndrome Post Terapia Intensiva" con signos de depresión y aislamiento social.



El Doctor Martín Deheza es especialista en Terapia Intensiva y comenta a Crónica acerca de la importancia de humanizar los Cuidados Intensivos. "En los últimos 10 años se dieron cuenta que cambiando ciertas formalidades en la Terapia Intensiva los pacientes podían tener menos estrés y menos traumas que lo habitual. Esto comienza a motivar la reflexión de por qué tenemos que seguir con el paradigma de la atención y los cuidados médicos. No nos debemos olvidar que estas instituciones se forman desde la Cultura Castrense; hablamos de guardia, de pabellones. Era algo parecido a un cuartel militar", indica el especialista.



Este tema se puso en tela de juicio cuando aparecieron los derechos del paciente, como el derecho a la información. La familia comienza a tener un gran protagonismo. "Las Terapias Intensivas Abiertas son aquellas que están abiertas a la visita por parte de los familiares directos. Antes las visitas eran solo de media hora, y teníamos pacientes aislados, sin luz, porque las habitaciones no tenían ventanas, y eran azulejados como un gran baño; se escuchaban las alarmas de los monitores, el caminar de la enfermería y no se respetaba el ciclo sueño-vigilia", asegura Martín quien se desempeña como Jefe de Departamento de Emergencia del Hospital Rivadavia.



Uno de los derechos que tiene el paciente es el de la personalización, "tenemos la mala costumbre de identificar al paciente por la patología o el número de cama, nunca nos acordamos de cómo se llaman. La personalización lo hace sentir ser humano y se logra a través de llamarlo por su nombre de pila. Hoy en día tenemos a un paciente más despierto, un médico que se comunica más; hacemos bromas y la enfermería es cada día más cálida", asegura el Dr. y Jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Ramon Cereijo.



Entre los puntos más importantes de la humanización en la Terapia Intensiva, Deheza enumera: la comunicación, la prevención y manejo del síndrome post cuidados intensivos, la infraestructura humanizada, los cuidados al final de la vida, la terapia intensiva a puertas abiertas, la presencia y participación de la familia como también, por parte de los médicos, garantizar siempre el bienestar del paciente.



Para el Doctor es importante transmitirle a las familias que "dejar a un paciente en terapia intensiva no siempre es lo mejor, si bien se reconoce que se alivia de un montón de responsabilidades y tiempos, siempre digo, en pacientes oncológicos por ejemplo por que 'acá no va a estar deshidratado de suero ni agua, pero sí de afecto'. Hay pacientes que mueren en una cama, que no es la de ellos, con sábanas asperas y olor a hospital. No solamente es el equipo de salud y la institución la que tiene que dar respuesta, la familia también la tiene que dar, es un problema de a tres; paciente, familia y médico".