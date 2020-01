Tras publicar el ticket que mostraba el altisímo costo de una picada con bebidas para cuatro personas en un bar de Villa Carlos Paz, la dueña del local le contestó a los indignados clientes a través de su cuenta de Facebook: "Sigan hablando, sigan escrachando, que yo ya estoy preparando las vacaciones para marzo. Nos vemos, barats".

La polémica sobre los precios en bares y restaurantes en temporada turística revivió a partir de la publicación en redes sociales de María José Nieto, quien relató su experiencia durante una cena con amigos en "El Árabe", un bar ubicado en la peatonal de la ciudad cordobesa.

"Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet”, especificó al sitio ElDoce.tv.

La picada de la polémica.

Antes de retirse del lugar, un integrante del grupo pidió la cuenta y el mozo les comunicó que el total era "3.450 pesos".

"Me da mucha bronca que se aprovechen así de la gente. Es una vergüenza. Nosotros reconocemos que cometimos el error de no insistir por la carta ni preguntar los precios, pero no es para que se abusen así de los turistas. Nosotros no volvemos más”, protestó la clienta.

Horas más tarde, Camila Cherara, una de las dueñas del bar, respondió a las críticas a través de Facebook: “Chicos, cuando se sienten a comer a algún lugar pidan la carta o pregunten precios si no les alcanza, o lo que sea se levantan y se van, no se sienten a comer los no sé qué y cuando llega la cuenta te agarrás la cabeza”.

“Plena 9 de Julio en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz. No sé qué pretenden... Sigan hablando, sigan escrachando, que yo ya estoy preparando las vacaciones para marzo. Nos vemos, barats”, concluyó la mujer.

El término “barats” es utilizado por Alexander Caniggia, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, para referirse a la "actitud de no tener dinero, meterse en la vida de los demás, criticar y tener envidia", explicó el joven en una oportunidad.