El día había amanecido nublado. Le costó desperezarse, venía evidenciando, desde algunos días, un malestar estomacal que se había acentuado en las últimas horas. Le pidió a su asistente que le llevara el desayuno a la cama. A esto se sumaba una jaqueca producto, probablemente, de una noche en la que no había podido descansar bien. Dejó la cama y caminó por el amplio pasillo del primer piso y se dirigió a la planta baja. Ya en el comedor, el amplio ventanal pintaba la postal de un día en el que se reflejaban las primeras gotas de lluvia. Los noticieros continuaban con el registro de los nuevos contagios de esa fase de la cuarentena. En tanto, Rita, la perra que había regresado a la mansión de Barrio Parque, luego de haber sido reeducada con personal especializado, minutos antes, había recorrido el jardín, con objetivos totalmente higiénicos. Ahora estaba nuevamente dentro de la mansión; su personalidad es hiperactiva y manifiesta, en este sentido, vocación para realizar ciertos destrozos, con epicentro fundamental en la propia habitación de Susana. En tanto, ella regresa a su cuarto, desayuna y permanece en la cama. Extrañamente, la persigue una sensación de angustia.

Tres noches después

La cuarentena se estaba presentando para la diva como la extensión de una inacabable incertidumbre. El viaje a Uruguay ya estaba concertado, desde todos los niveles, efectos legales mediante. Aquella jornada no iba a presentar, en tanto, cambio alguno en su universo cotidiano. Sin embargo, la tensión no decrecía. La cena había sido frugal. Y luego de la cena, una película de Netflix iba a acompañar la inducción de un sueño interrumpido posteriormente por un incidente impensado.

Dos horas más tarde

Varios ladridos y el golpe seco, de un objeto tirado al piso, la despiertan sobresaltada. A Rita también le sucede lo mismo; sus orejas en punta ponen en evidencia el alerta de una situación de inquietud. Se levanta y se dirige hacia el pasillo: el silencio, ahora, extrañamente, se apodera de la situación. Camina unos pasos y se aproxima a un cuarto, una habitación en particular, un espacio elegido puntualmente y que se determinó sin vacilación. Precisamente, esa habitación estaba destinada, muchos años atrás, a quien fuera a uno de sus más adorables integrantes de la familia: el recordado Jazmín. Ingresa a paso moderado pero firme y prende la luz. Todo parece, en principio, no presentar signo de alarma alguna; no obstante, todo no es lo que parece ser. El frío se hace sentir. Imprevistamente, repara en un particular detalle: la colcha había sido movida hasta los pies de la cama. A todo esto, Rita, extrañamente a su comportamiento hiperquinético, se encontraba como petrificada. Acomoda, nuevamente, la cama. Todo queda en su respectivo lugar.

Susana y su perro Jazmín, una gran historia de amor.

La mañana siguiente

El ritual de siempre. Desperezarse y permanecer un tiempo más en la cama. La lectura de un libro, abandonado hace una semana, se retoma nuevamente. El desayuno lo va a tomar en el comedor. El clima es húmedo y se hace notar en los huesos de cualquier mortal. Se viste, una ropa liviana y cómoda para esa mañana. Toma una carpeta, con anotaciones referidas a trámites y gestiones. Sale del cuarto y se dirige a la planta baja. Algo, sin embargo, la retrotrae; vuelve a subir y encara el corredor; sus pasos son seguros pero pausados, ha pasado por tres cuartos, inclusive el suyo y se encamina al cuarto en cuestión, a la habitación que visitó la noche anterior. Llega y duda, se demora unos segundos... y abre, sigilosamente, la puerta... Aquella postal daba cuenta de una cama con otro detalle imprevisto: la colcha, nuevamente movida.

La noche anterior al viaje

Todo lo concerniente a la preparación de las valijas y la documentación genera, siempre, en la previa, un particular estrés. Para ella, todo eso no quedó exento. A la noche, una película por ver para servir, nuevamente, como antesala de un sueño que, en esta oportunidad, supuestamente no se va a demorar. Sin embargo, pasada la medianoche, algo empieza a manifestarse y va cobrando, minuto tras minuto, mayor magnitud. La intensidad es cada vez mayor. se levanta y sale de su cuarto; sus pasos son acompañados por aquellos ladridos que se proyectan y hacen eco en toda la inmensidad de la mansión. Llega al cuarto y apenas se anima a tomar el picaporte... el tiempo parece detenerse. Se anima y abre, cuidadosamente, la puerta... La colcha se encontraba, otra vez, doblada, las persianas elevadas... el cuarto había sido inundado por una luz de crepúsculo que la había sumido en una enorme inquietud... A corta distancia, simplemente, aquella imagen, esa presencia tan cercana, durante muchos años, a sus mejores afectos y sentimientos.

Contactos del más allá: documentos y testimonios

Valeria Schapira cuenta en su producción literaria con el libro “Adiós, como enfrentar la partida de nuestros mejores amigos”, un estudio riguroso y sensible acerca de cómo los seres humanos deben despedir y acompañar a los animales. Precisamente, uno de los capítulos de esta obra cuenta con una serie de episodios ocurridos en Argentina y que tuvieron que ver, puntualmente, con gente que ha tenido contacto con sus animales una vez ya muertos.

Noris Pisani: “Viví con Tomy once años, hace cuatro lo perdí. Vivíamos juntos en el exterior y juntos volvimos a la Argentina. Fue familia para nosotros. Hablar de él es llorarlo cada vez. Durante mucho tiempo mi deseo fue soñarlo pero no conseguía hacerlo... ¡Hasta que un día lo logré! Aunque todavía dudo si fue un sueño o en verdad vino a visitarme... Su olor a recién bañado era inconfundible, y fue eso lo que esa noche sentí. Hoy, cada vez que un colibrí llega a mi jardín sé que es el. Estas confesiones, son sólo para entendidos”.

