Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 440.405, tras confirmarse 4.471 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó este martes el Ministerio de Salud provincial. En el territorio bonaerense fallecieron 13.655 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado.



Según precisó la cartera sanitaria, se registraron 2.510 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 362.165 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. Del total de contagiados, el 50,7% son hombres, 48,9% mujeres, y hay 0,4% "sin datos".

Sobre la totalidad de los casos, el 71,4% corresponde a contagios comunitarios, el 13,4% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 9% está en investigación la causa; el 5,3% son trabajadores de salud y el 0,9% casos importados, indicó el informe oficial.



El porcentaje de camas de terapia intensiva de adultos ocupado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es del 63,1%, precisaron.

Las estadísticas sobre coronavirus en Provincia dadas a conocer por el Gobierno bonaerense.

Casi 5 mil bonaerenses ya recibieron tratamiento con plasma y crean mapa interactivo para donantes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes un Mapa Interactivo con la localización de más de 100 hospitales que realizan el estudio previo a la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus e informó que casi 5.000 bonaerenses contagiados ya recibieron este tratamiento.



Durante una conferencia de prensa que brindó el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, en La Plata, el funcionario detalló que "son 1.756 los donantes acumulados y 4.882 los pacientes que ya fueron transfundidos".



Además, la cartera sanitaria creó un Mapa Interactivo con un listado de los más de 100 hospitales donde se realizan las primeras entrevistas médicas y la toma de muestras para evaluar la posibilidad de ser donante de plasma, además de un portal con información sobre el tema.

A su vez, se desarrolló un maletín digital con material de difusión para compartir con los distintos actores sociales que promueven la donación de plasma de pacientes recuperados: un manual para las organizaciones e instituciones promotoras de la donación, flyers y videos.



La provincia de Buenos Aires cuenta con una Unidad Operativa de Plasma que comenzó a funcionar en el mes de mayo, cuando empezó a aplicarse plasma en personas recuperadas de Covid-19 en pacientes que cursan la enfermedad.



Además, a principios de septiembre la Unidad Operativa de Plasma publicó el primer estudio del país sobre el uso del plasma y actualmente está por realizar una segunda publicación científica sobre el tema.

Gollan se refirió el lunes al estudio efectuado por 12 hospitales públicos y privados argentinos que aseguró que el uso de plasma de convalecientes de coronavirus no se asoció a beneficio clínico significativo en pacientes con neumonía grave por Covid-19.



Así, dijo que si bien el primer mes en la Provincia se le proporcionó plasma "a todos los pacientes", luego los expertos detectaron que el tratamiento sólo era efectivo en enfermos "que empezaban a desaturar y a tener problemas respiratorios", y remarcó que "es ahí donde tenemos buenos resultados".

"Nuestros médicos y científicos ya sabían en la Provincia que (el plasma) para pacientes graves no tenía los resultados esperados", acotó.



De igual modo, dijo que la provincia no utiliza el Ibuprofeno inhalado como tratamiento debido a que "no lo registró la ANMAT" y manifestó que si bien "hay ensayos clínicos en algunas provincia, no hay evidencia científica que indique si es o no efectivo".