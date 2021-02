Un repudiable acto de discriminación por obesidad en las redes sociales cometió un profesor de Política Internacional llamado Marcelo Montes, quien arremetió contra el ex ministro de Salud Ginés González García luego de su renuncia al cargo y entre las críticas que le atribuyó, se refirió a su peso como un rasgo por el cual consideró que no debió ni siquera "ser médico".

"No hay que olvidarse cómo asumió este impresentable, obeso -en ningún otro país normal con ese rasgo hubiera podido ser siquiera médico", comenzó el profesor en su publicación, como un motivo que tomó como indispensable para poder llegar a su cargo de ministro.

Montes es profesor en las universidades nacionales de Rosario y de Villa María.

Ayer le "pegué" a #Verbitsky (doble agente y traidor de ex compañeros). Hoy se lo dedico a #GinésGonzálezGarcía. No hay... Publicado por Marcelo Montes en Sábado, 20 de febrero de 2021

Montes también llamó "mediocre y sofista" a González García, y pidió recordar que el ex funcionario fue "auditor de Obras Sociales en el Proceso dictatorial".

"Sedujo y flirteó a peronistas (renovadores) y radicales por igual, formó -o deformó- a miles de médicos, enfermeras y administradores a lo largo del país, en el llamado ''sanitarismo' (ideología 'demodeé' ya en todo el mundo y una mala interpretación de lo que hizo #Carrillo como Ministro de Salud de #Perón), fue y es lobbysta de laboratorios nacionales, etc. etc. etc. Habitante de #PuertoMadero, obvio. dónde sino vivir", agregó el docente.

Y finalizó: "Esta clase política se merece el peor de los infiernos. Pero sobre todo, sus obsecuentes, cualquiera sea su signo partidario".