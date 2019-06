La recaudación tributaria de mayo aumentó 50,4% interanual al sumar $ 444.249,7 millones, por debajo de la inflación minorista, pero "la tendencia es positiva, con recuperaciones sectoriales", informó este lunes el administrador federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli.



Con estos ingresos, merced al buen desempeño de los impuestos vinculados al comercio exterior, en los primeros cinco meses del año la recaudación tributaria ascendió a $ 1,82 billones, con un aumento de 43% interanual.



Cuccioli admitió que este aumento en la recaudación "estará unos cuatro o cinco puntos por debajo" de la inflación minorista, pero aseguró que "la tendencia es positiva".



"Hay sectores de la economía, como la minería, la producción de energía o el campo que están funcionando muy bien, pero lo vinculado al consumo todavía no registró el impacto (positivo) de las nuevas paritarias", dijo el funcionario al presentar los datos.



Cuccioli agregó: "No vemos la economía cayendo mes contra mes, sino que hay recuperaciones sectoriales".



En este marco, el IVA Impositivo -que refleja gran parte del comercio interno- creció 49%, impulsado por la distribución de los planes de pago, el tributo a los servicios digitales y menores compensaciones en el impuesto a los combustibles en relación a mayo de 2018.



Por su parte, el IVA aduanero aumentó 46,9% a partir de la puesta en vigencia del impuesto adicional de las percepciones a las importaciones.



Todas estas subas se vieron atenuadas por el incremento de 292% en las devoluciones de IVA a exportadores y por el régimen de comercialización de granos.



Por su parte, la percepción del impuesto a las Ganancias subió 68,9%, apoyado en mayores ingresos de saldos de las declaraciones juradas de sociedades y los ingresos del Revalúo Fiscal, aunque el alza se vio moderada por la reducción de 35% a 30% en la tasa, prevista por la reforma tributaria.



El impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, otro que refleja el movimiento interno, creció 50,6%, con un día hábil más de recaudación que hace un año.



En tanto, los recursos de la Seguridad Social aumentaron 32,2% por el incremento de la remuneración bruta promedio.



La suba se vio moderada por la convergencia a la unificación de la alícuota y el aumento del mínimo no Imponible que se establecieron en la Reforma Tributaria.



"Acá no vemos mayores cambios" con los meses precedentes; "seguimos en un aumento del 30%, y se percibe la retracción del empleo", dijo Cuccioli.



En el comercio exterior, la recaudación por los derechos de exportación aumentó 254,4% por la suba del tipo de cambio y los derechos adicionales, mientras que la de los derechos de importación subió 62,5%, también por el efecto cambiario.



Cuccioli destacó que "la cosecha comenzó a venderse de a poco durante abril, pero ahora en los primeros días de mayo, parece que comenzaron a normalizarse las liquidaciones".



En tanto, los ingresos por Bienes Personales presentaron una caída de 11,1% ante la falta de vencimientos el mes pasado.