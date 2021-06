Todo comenzó con un video de la brutal agresión que se hizo viral. En las imágenes se podía ver al hombre que pateó al caniche en el hall de un edificio. Con el correr de las horas fueron apareciendo más datos: el agresor se llama Aríán González y es árbitro; el hecho ocurrió en La Plata y la perrita, Mía, es de la ahora ex novia del atacante, Ayelén.

La causa siguió el camino judicial y González está acusado por maltrato animal por pegarle reiteradas patadas al animal.

En el video se lo ve solo en el hall de entrada pateando una y otra vez a la perrita, que intenta escapar escondiéndose detrás de una maceta. Luego, él lo busca y lo termina sacando afuera, también con otra patada, provocando que la perra literalmente vuele varios metros hacia la calle.

.

¿Por qué el caniche estaba solo con el agresor?

Mía es la perrita de Ayelén, una joven que vivía en ese departamento junto a su hija de 12 años, y hasta ese momento, era la novia de González. Según contó la joven, cuando ocurrieron los hechos estaba trabajando y se enteró todo por los videos que le mostraron desde la administración el edificio.

Al ver la imágenes le pidió una explicación a su pareja y González le respondió que la había retado porque había hecho pis en el ascensor. La explicación de su pareja no le pareció creíble porque su mascota seguía con miedo y rengueaba.

Cuando vio las imágenes, comenzó a enviar el video a distintos grupos de WhatsApp, se lo mandó a González y le pidió que no aparezca nunca más por su casa ni se acerque a ella: "Me pidió perdón por mensaje y no hablamos más", contó.

.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, pero al notar la repercusión y el apoyo masivo, decidió hacer una denuncia formal por maltrato animal según la Ley 14.346. Ayelén habló con la familia del árbitro pero no tuvo contacto con él nuevamente.

Según se difundió en un audio, González aseguró que en el video parece que le pega fuerte pero que "no fue nada".

Ayelén aclaró que la pequeña Mía, de 6 años, "está bien". De todos modos, el pasado miércoles la caniche fue sometida a exámenes radiológicos para descartar la existencia de alguna lesión interna.

.

¿Quién es el hombre que pateó al caniche y que consecuencias puede sufrir?

Arián González es oriundo de Tornquist, era árbitro de la Liga de Chascomús (afiliada a la AFA) y además trabajaba en un local de indumentaria. Y fue justamente en sus trabajos donde su accionar ya tuvo consecuencias.

La empresa India Vestimenta donde él trabajaba informó que quedó desvinculado y el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) pidió una reunión de ética para votar la expulsión del gremio.

"Ante los hechos difundidos del accionar violento del afiliado Arian González en contra de un indefenso animal, se sugiere a la Comisión de ética tratar en forma urgente la expulsión del mencionado afiliado de las filas de esta institución por maltrato animal", dice el comunicado firmado por Norberto Wollkopf, secretario administrativo de SADRA.

.

No obstante, aún falta que concluya la investigación judicial por maltrato animal. La causa quedó a a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien dio intrucciones para que se junten pruebas en contra de González.

Por lo pronto, adelantaron que será procesado e imputado por la ley de maltrato animal y podría recibir una pena máxima de un año de cárcel. En las próximas horas se fijará la fecha y la hora de la audiencia indagatoria.