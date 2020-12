La especialista en vacunas del Conicet Daniela Hozbor aseguró hoy que la vacuna rusa Sputnik V será aprobada para mayores de 60 años en ese país "en los próximos días".



"Lo que tienen divulgado son los resultados del grupo de hasta 60 años, pero en divulgación no científica ya está incluido este grupo, aunque aún no tiene la aprobación y se espera tenerla en los próximos días", indicó Hozbor, al hablar con El Destape Radio.



En ese sentido, la especialista del Conicet puntualizó que "antes de fin de año (la vacuna) estará aprobada en Rusia para ese grupo etario".

Al explicar cómo se realizan los estudios de las vacunas, la especialista manifestó que la Sputnik V "está en el último estado de la fase clínica, de la fase 3", y que lo que se busca en esta etapa es corroborar la "seguridad y eficacia", de la vacuna."En el estudio -continuó- se evalúan decenas de miles de individuos e incluyen distintos grupos etarios".La científica del Conicet remarcó que "cuando se hacen los ensayos clínicos primero se hacen a la población más robusta en cuanto a su sistema inmune y luego se va escalonando a los otros grupos etarios".Sobre la aprobación de la vacuna, Hozbor también dijo que "los entes reguladores, en nuestro caso la Anmat, son sólidos y tienen trayectoria. Tenemos que tener la seguridad de que se van a usar vacunas analizadas por los entes reguladores y no algo que haga daño".La especialista recalcó además que "hay mucha historia en el desarrollo de vacunas, contra otros coronavirus, y eso hace que la investigación sea sólida" y agregó: "Ahora hay más de 50 vacunas en fase clínica en humanos y 13 vacunas en fase clínica 3".El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó hoy que aún no se había vacunado, porque de momento la Sputnik V está aprobada en Rusia para el grupo de edad entre 18 y 60 años, pero que lo hará "cuando sea posible"."Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso, por ahora, no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", afirmó, en una conferencia de prensa.