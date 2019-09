Mónica, mamá de una de las víctimas que falleció en la trágedia de Azul, reclamó justicia por su hija (14), sus sobrinos y su cuñado, Alejandro Torres (39) y aseguró a Crónica HD que el único imputado por su muerte "tiene que pudrirse en la cárcel". "Desde donde estaba internado, el tipo arregló todo y puso un departamento para quedar libre", denunciaron.

La vida de la familia Torres cambió por completo desde el último 25 de agosto cuando cuando la Jeep Grand Cherokee, conducida por el productor agropecuario Horacio Luis Castilla (67) chocó el Corsa Classic en que circulaba Torres junto a su hijos Daira (19), Damian (17) y Mía (6) y su sobrina Lara (14).

Por el impacto, el automóvil chocó contra el acoplado de un camión que transportaba cemento y salió despedido hacia la banquina. El fuego consumió tanto el Corsa como la Grand Cherokee pero los cinco ocupantes murieron calcinados mientras Castilla logró salir de su camioneta.

Bomberos trabajan en la zona del accidente.

En diálogo con Crónica HD, la mamá de Lara reiteró el pedido de justicia para la familia, ya que Castilla fue excarcelado la semana pasada tras pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante el ofrecimiento de un inmueble que tiene en la Ciudad de Buenos Aires.

"Este tipo tiene que pudrirse en la cárcel porque la vida de mi hija, mis sobrinos y mi cuñado no vale un departamento", aseguró la mujer, visiblemente afectada. Cuestionó que mientras Castilla "está bien", ellos "perdieron todo" y denunció que desde el ámbito del productor agropecuario "quisieron tapar todo" con "el poder que tiene".

En ese sentido, agregó: "Desde donde estaba internado, el tipo arregló todo y puso un departamento para quedar libre. No hay justicia. Como somos pobres, nos matas y no pasa nada".

Según el testimonio del camionero, reproducido por los familiares de Torres, el hombre "iba bien, entre 75 a 80 kilómetros por hora", mientras que el imputado "venía como un loco a 200".

LEÉ TAMBIÉN: Salió a festejar su cumpleaños con su familia: les chocaron el auto y murieron calcinados

Mónica coincidió con el camionero, ya que su cuñado era una persona "muy cuidadosa" al volante y que "siempre llevaba a sus hijos y a sus sobrinos a donde fuera".

Al hablar de su hija Lara, la mujer se quebró: "Su sueño era la fiesta de 15. Quería estudiar, iba a ser psicóloga, tenía proyectos y este asesino me la arrebató. Tengo una nenita de 4 años que me pide por su hermana y no se qué decirle. Nos mató en vida".

LEÉ TAMBIÉN: Dramático video: así se incendiaba el auto de la tragedia de Azul

Si bien Castilla está imputado por “quíntuple homicidio culposo y lesiones por accidente” y fue excarcelado, la Justicia le prohibió salir del país o volver a conducir un auto hasta realizarse el juicio. El abogado de las víctimas, en tanto, adelantó que apelará a la decisión del titular del Juzgado de Garantías 2 de Azul, Federico Barberena.