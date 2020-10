Un estudio, publicado el martes en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de la Endocrine Society, encontró que el 80% de los pacientes con coronavirus en un hospital tiene bajos niveles de vitamina D.

A partir de este hallazgo, los investigadores sugieren tratar a los infectados deficientes con esta sustancia, "ya que este enfoque podría tener efectos beneficiosos tanto en el sistema musculoesquelético como en el inmunológico”.

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde los científicos compararon los niveles de vitamina D de 216 pacientes con coronavirus con los de 197 personas sanas. Los grupos eran similares entre sí en términos de edad y sexo.

Excluyendo a aquellos infectados que tomaban suplementos vitamínicos, los resultados demostraron que el 82,2% de los enfermos con COVID-19 tenían deficiencia de vitamina D, en comparación a sólo el 47,2% de las personas del grupo de comparación.

Los investigadores también se detuvieron a analizar la posible relación entre la gravedad de la enfermedad de los hospitalizados con los niveles en sangre de esta sustancia. En este sentido, se sorprendieron al percatarse que no existía tal correspondencia, ya que los pacientes con deficiencia no presentaron una tasa significativamente más alta de ingreso en terapia intensiva, uso de respirador o muerte.

Sin embargo, aunque la vitamina D es compatible con el sistema inmunológico, aún no es una cura o un mecanismo de defensa a prueba de balas para el coronavirus.

Alimentos para mejorar el sistema inmunológico:

Cítricos, vegetales de hoja verde fundamentalmente, aunque todas las frutas y verduras son bienvenidas.

Frutos secos, semillas de lino, chía, sésamo, girasol, legumbres, avena.

Yogur casero o natural.

Carnes magras, pescado, huevos.

Agua.

Uno de los elementos más ricos en vitamina D no se come: el sol. Algunos médicos recomiendan exponerse 15 minutos diarios al sol, con cuidado de no abusar de esta práctica, que puede dañar la piel.