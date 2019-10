Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Envejecer siendo protagonistas de su vida, de eso se trata la misión de un grupo de abuelos que decidieron contar historias de otros adultos mayores, en el marco de un proyecto que se aboca a reflejar ese afán admirable de seguir sintiéndose vivos. La iniciativa, llamada "La Voz de los Adultos Mayores" consiste en que ellos entrevisten, en diferentes formatos, a aquellos pares que continúan en actividad, plasmando historias conmovedoras y ejemplares.

Más de treinta publicaciones se han llevado a cabo en la tercera edición de la mencionada actividad, planificada por la Fundación Navarro Viola. En este caso, Noelia Salom, representante de la entidad, detalló que la propuesta abarca a "personas mayores que entrevistan a otros adultos, de edades similares, mediante notas gráficas, fotográficas o incluso oral, a través de podcast".

Los partícipes de la iniciativa debieron capacitarse durante cuatro meses, y hasta el momento conforman un total de diez abuelos, pero para el próximo ciclo la convocatoria apunta a extenderse a todo el país. En cada publicación se enfatiza la exposición al amor a la vida y los proyectos que ello conlleva, y su derecho a estar activos, con base en relatos que dan cuenta de historias impactantes como la de adultos que leen cuentos en escuelas o desarrollan voluntariados en diferentes entidades sociales, asimismo aquellos que siguen desempeñando tareas laborales.

Los partícipes de la iniciativa debieron capacitarse durante cuatro meses, y hasta el momento conforman un total de diez abuelos, pero para el próximo ciclo la convocatoria apunta a extenderse a todo el país.

Uno de esos casos es el de Hugo, autor de diversas entrevistas que no son más que una muestra de su notable impulso. El hombre reveló que "hice cinco o seis crónicas que estaban a cargo de bibliotecas móviles en Misiones. Una en especial de una docente que convirtió su camioneta en una biblioteca y así les llevaba los libros a los chicos.

"Ellos lo tomaban como un hobby, para mantenerse vendían libros en ferias". A su vez, uno de los escritores de "La Voz de los Adultos Mayores" reconoció que sus relatos también reflejaron la vocación de una docente para enseñarles a otros abuelos a leer y escribir, en la localidad bonaerense de González Catán.

En este sentido, Hugo dejó en claro sus impulsos, al expresar que "en lo personal tengo esa vocación de no quedarme en casa y ser un adulto mayor activo, voy al gimnasio, por ejemplo, porque el desafío es seguir adelante". Al mismo tiempo, remarcó que "a los achaques físicos se les suman los prejuicios y los obstáculos sociales de que los abuelos no deben tener un rol social activo. Pero yo soy de los que se mentaliza con que hay que estar de pie, haciendo cosas, porque el ocio y la inactividad no son buenos consejeros para las personas de nuestras edades".