El Gobierno nacional lanzó este lunes una campaña a través de las redes sociales para concientizar sobre los cuidados para evitar contagios de coronavirus, en el marco del Día del Amigo que se celebra en esta jornada.



Bajo el lema "Cuidarte es cuidarnos" desde la red de Casa Rosada y organismos oficiales se insta a permanecer en las casas en una jornada en la que suelen realizarse encuentros de amigos, y piden: "Sólo por este día, cambiemos los códigos de la amistad".



"Los abrazos ya van a volver. Hoy cuidá a tus amigas y amigos: demostrales tu cariño a la distancia", sostiene el Twitter de Casa Rosada, que comenzó a replicarse en las cuentas de otras dependencias estatales, como la Secretaría de Derechos Humanos, la Sedronar y la Secretaría de Medios, entre otros.

Este es la publicación oficial del Gobierno Nacional. (@CasaRosada)



El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también recordó el Día del Amigo y eligió una foto en donde se lo ve en la Unidad Básica "Justicia Social" de San Isidro, en el año 2018, junto con otros militantes.



"Este año toca demostrarnos el cariño cuidándonos. Estemos unidos a la distancia, los encuentros y los abrazos van a volver. #FelizDiaDelAmigo para todas y todos!", escribió el funcionario.

La publicación de Cafiero, por el Día del Amigo en Twitter. (@SantiCafiero)



La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, escribió: "Todos y todas queremos que este momento difícil pase y poder recuperar encuentros, risas y abrazos con amigos y amigas. Para que sea posible, hoy hay que cuidarse y no realizar reuniones, así volveremos a tener pronto otra foto como ésta".

Esto compartió la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. (@MariaEBielsaOk)





En tanto, el Ministerio de Salud bonaerense pidió a la sociedad "solidaridad y responsabilidad social" en el marco del Día del Amigo, que se celebra en esta jornada, por lo que propuso "festejar a la distancia" para evitar la propagación del coronavirus.



En redes sociales, la cartera sanitaria posteó un video con un texto que expresa: "En este 20 de julio especial, la amistad se demuestra con solidaridad y responsabilidad social. La mejor demostración de amor es festejar a la distancia con la certeza que falta cada vez menos para que vuelvan los besos y los abrazos".



"El mejor regalo para tus amigas y tus amigos es cuidarlos", finaliza el video realizado por el ministerio que conduce Daniel Gollan.

El presidente Alberto Fernández ya había llamado a la responsabilidad, de cara a esta tradicional celebración, el viernes, al anunciar el comienzo de la siguiente fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio para el Área Metropolitana de Buenos Aires y ciudades del interior del país donde aún el virus está circulando.



Después de que hablaran los cinco gobernadores que acompañaron al mandatario en el anuncio y antes de dar paso a las preguntas de los periodistas, Fernández expresó: "Se viene el Día del Amigo. Tengan presente, para aquellos que queremos tanto a nuestros amigos, que lo mejor que podemos hacer es saludarnos a la distancia y evitar en lo posible las reuniones".



"Puede ayudarnos a no profundizar los contagios", agregó el Presidente, y puntualizó que existen cuatro situaciones de riesgo que los ciudadanos no deben olvidar: la proximidad, el tiempo, la intensidad y los lugares cerrados.

"Hay que tratar de mantener la distancia porque el contacto potencia la posibilidad de contagio: estar muy cerca de otro durante más de 15 minutos si ese otro estaba contagiado nos expone a un alto riesgo de contagio; si además de estar juntos, realizamos una actividad intensa como correr, hacer gimnasia, bailar o reírnos, el riesgo se potencia; y si lo hacemos en lugares cerrados el riesgo es aún mayor", explicó el mandatario.

Recuerdan que hubo aumento "exponencial" de casos de coronavirus por el Día del Padre

La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, pidió que la población evite las celebraciones presenciales por el Día del Amigo por el peligro que suponen para la difusión del coronavirus y recordó que luego del Día del Padre hubo "brotes" y un aumento "exponencial" en el número de casos que se generaron por la realización de ese tipo festejos.



"A partir de uno, dos o tres casos en reuniones sociales, se llega en pocos días, a 200 o más casos", comentó la funcionaria al participar del reporte diario que emite la autoridad sanitaria para dar cuenta de la situación epidemiológica en el país.

Rearte dijo que se han documentado brotes después del Día del Padre y que "las reuniones sociales son los lugares donde más transmisión puede haber" ya que se relajan las medidas de cuidado y el infectado puede estar contagiando la enfermedad hasta 48 horas antes de presentar síntomas.



La funcionaria señaló que este Día del Amigo encuentra a la población "tras 4 meses de una pandemia, cuya única medida preventiva fuerte que se sabe que funciona es el distanciamiento social".



"Ya hemos atravesado cumpleaños y el Día del Padre en los que no hemos podido estar con nuestros afectos. Lo que se ha logrado es que Argentina tenga una de las mortalidades más bajas de la región y para seguir con estos logros hay que disminuir la transmisión", indicó.



Rearte añadió que si no se disminuye esa transmisión va a existir un "aumento en la mortalidad" y por ello insistió que "no solo hoy por el Día del Amigo" sino en "las semanas que vienen" se respeten las recomendaciones de distanciamiento social.