Una aplicación con información en lenguaje sencillo y accesible sobre derechos sexuales y reproductivos, datos sobre centros de salud con opiniones de las usuarias y contenido sobre el nuevo coronavirus fue lanzada este viernes por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y FUSA Asociación Civil.



La aplicación, que ya se encuentra disponible en Google Play, se llama "Nuestra Decisión" y es, según las creadoras, "la primera herramienta digital de este tipo en Argentina con perspectiva de género y discapacidad" y aunque puede ser utilizada por cualquiera "está especialmente pensada para las mujeres con discapacidad".



"En tiempos donde la mayor parte de la información está volcada a la pandemia por coronavirus es importante seguir hablando de derechos sexuales y reproductivos porque la sexualidad es parte de la vida cotidiana de las personas", indicó Carolina Buceta, integrante de REDI.

En este sentido, sostuvo que, "en esta época de aislamiento, los embarazos no deseados siguen sucediendo, siguen habiendo abusos, sobre todo en el contexto intrafamiliar e institucional, y violencia, por lo que tener acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o saber dónde puedo obtener métodos anticonceptivos es muy importante".



La app cuenta con información sobre derechos sexuales y reproductivos, e incluye diversas herramientas que permiten obtener información oficial sobre otros temas de salud, como coronavirus.



Además, facilita solicitar asistencia en casos de violencia de género, y denunciar situaciones de denegación o violación de derechos sexuales y reproductivos.



En particular, la aplicación incluye botones de llamada rápida al 911, la Línea 144, la Línea 0800 Salud Sexual y las líneas que brindan información sobre coronavirus (i.e. 0800-222-1002).

"Si bien hay aplicaciones que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos muchas veces, por ejemplo, los lugares cercanos a los domicilios los muestran en forma de mapa con lo cual no es accesible para los lectores de pantalla que utilizamos las personas ciegas", describió Buceta.



Otra de las características de la app es que da la posibilidad de hacer comentarios sobre los centros de salud y evaluar la atención recibida.



"Poder hacer un relevamiento colaborativo de todas las mujeres acerca de cómo son los centros de atención nos da la posibilidad de compartir información entre pares acerca de si son accesibles o no y qué medidas de accesibilidad tienen porque, por ejemplo, pueden tener una rampa de acceso pero no cuentan con posibilidad de que las mujeres tengan un intérprete en lengua de señas o no son respetuosos de los derechos", explicó Buceta.

La lista de los cien lugares de atención de salud sexual y reproductiva más cercanos a la ubicación fue elaborada a partir de información brindada por el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).



"Nuestra Decisión" fue desarrollada en el marco del proyecto DeSeAr con Inclusión, una iniciativa de REDI, FUSA AC y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer.