Las y los primeros trabajadores de la salud vacunados contra el coronavirus en diferentes hospitales de todo el país expresaron "emoción", "alivio" y "esperanza" al describir sus sentimientos en el primer día de la Campaña Nacional de Inmunización, la más grande en la historia de Argentina, que se lanzó hoy a las 9 en forma simultánea en todas las provincias.



"Mi preocupación no era por mi sino porque si me contagiaba, no podía cuidar de mi familia ni de los pacientes; por eso cuando supe que estaba la vacuna me la quise dar", reflexionó a Télam Francisco Traverso (37), médico de terapia intensiva y el primero en inocularse en el Hospital Posadas, donde se lanzó formalmente la campaña de inmunización con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti.



Traverso, quien trabaja en el Posadas desde 2013 cuando regresó de Cuba tras formarse como médico en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM-Cuba), sostuvo que "quienes trabajamos en terapia intensiva estamos acostumbrados a las salas llenas, pero este año el problema iba más allá de lo que pasaba adentro de unidad de cuidados intensivos".

Francisco Traverso, el primer vacunado en el Hospital Posadas.



"El miedo de tu familia y de la sociedad, el tener que decirle a una persona por teléfono que su ser querido estaba mal y que no lo podía ver, la tensión de no saber cuántas personas ingresarían mañana, fueron y son cosas muy difíciles de atravesar; en este sentido, la vacuna no es una solución inmediata pero es el principio de un camino", sostuvo.



Y añadió que "no hay que tener miedo a vacunarse, la vacuna es segura y ha llegado una de las más efectivas; ojalá pronto podamos vacunarnos muchas personas y evitar muertes por Covid-19".



Minutos antes de las 9, en el Hospital San Martín de La Plata, la enfermera Juliana Torquati, que trabaja en ese centro de salud platense, fue la primera persona en el país en recibir la dosis de la vacuna rusa Sputnik V: "Estoy contenta, no sé si me dio tranquilidad (vacunarme) pero sí estoy expectante y ansiosa", dijo Torquati a Télam.

La enfermera Juliana Torquati, de las primeras vacunadas contra el coronavirus. (Hernán Nersesián/Crónica)

La profesional reconoció el "cansancio" que tienen todos los trabajadores de la salud ya que "venimos trabajando desde el inicio de la pandemia de manera ardua" y destacó que la labor en terapia intensiva es muy "agotadora".



Contó que en este tiempo de pandemia uno siente que está siendo "un héroe para su país", pero destacó que "hay muchísimas manos que están haciendo más allá de lo que es nuestra tarea directa".



"Son muchos los que están haciendo un trabajo enorme, como quienes trajeron la vacuna, desde la Anmat, y también los responsables de los hospitales que han trabajado de una manera impresionante", valoró con entusiasmo.



También cerca de las 9, la Ciudad de Buenos Aires lanzaba su campaña de vacunación en el Hospital Argerich: "Cuando me estaba vacunando me vinieron muchas imágenes de este año; pensé en mis compañeras y compañeros contagiados, en quienes no pudieron despedir a los seres queridos, en el cansancio que tenemos todos los trabajadores de salud, y sentí alivio de que haya comenzado a vacunarse", dijo a Télam Fabiana Geliberti, médica clínica de 51 años y una de las cinco primeras personas vacunadas del centro de salud porteño.



"Cuando comenzó la pandemia mi miedo era que sucedieran aquí las imágenes que vimos de las terapias intensivas en Italia o de las calles de Ecuador; pensaba que podía llegar a tener que elegir a cuál paciente mandar a terapia y a cuál no y me aterraba", recordó.



La médica, también gerontóloga y especializada en cuidados paliativos, sostuvo que "estas situaciones nunca se dieron aquí gracias a las respuesta rápida del Estado nacional, a la cuarentena temprana que tuvimos que permitió al Gobierno poder reconstruir un sistema de salud que había sido devastado".



Geliberti señaló que "en este contexto es fundamental que las personas tengan confianza en la seguridad de las vacunas, todas fueron desarrolladas por instituciones muy serias, con experiencia, y si bien los tiempos fueron muy rápidos si llegaron hasta aquí es porque no hacen daño".

Fabiana Geliberti, médica clínica de 51 años, una de las cinco primeras personas vacunadas en el Hospital Argerich.



Durante las primeras horas de la mañana, las restantes provincias también comenzaron sus campañas de vacunación en simultáneo.



En Salta, el primero en vacunarse fue el licenciado en Enfermería Matías Guaymás: "Estoy ansioso y contento", dijo a Télam minutos antes de vacunarse para luego añadir que "empezamos el año mal, en medio de una pandemia, y lo estamos terminando de la mejor forma, con una vacuna que es esperanza".



"Hay mucha gente que la pasó mal, que se quedó sin trabajo, que falleció, que está trabajando en la casa, y la vacuna viene a ayudarnos", consideró Guaymás, que es el coordinador de Enfermería en el Centro de Recuperación Covid-19, que funciona en el Centro de Convenciones de Salta, en la zona sur de la capital provincial.



Y continuó: "Si bien existen muchas dudas, la vacuna es confiable. Toda medicación tiene efectos adversos, pero la vacuna es segura. Esperemos que lleguen más dosis, para que el sistema sanitario no colapse".

El licenciado en Enfermería Matías Guaymás, primer vacunado en Salta.

Guaymás fue uno de los trabajadores de salud que estuvo en Tartagal en el momento más complicado de la pandemia: "Nunca vi fallecer a tanta gente", dijo y añadió que "día a día teníamos que pelear con el virus".



Minutos antes del lanzamiento de la campaña, desde la puerta del Posadas, González García dedicó un especial agradecimiento al personal de salud que "ha trabajado mucho más que siempre, con más riesgos y exigencias y ha respondido y sigue respondiendo".



"Es por ello que la campaña de vacunación comienza con ellos, con los que tienen más exposición al riesgo y a los que más necesitamos", sostuvo el ministro.



El plan nacional de inmunización contra el coronavirus se puso en marcha en todo el país, luego de un operativo de distribución de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V que se desarrolló a partir de su llegada al país proveniente de Rusia y que en una primera etapa se destinará a personal de la salud.