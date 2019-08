Dominicanas y afrodescendientes sufrieron durante años decenas de episodios de racismo "como cualquier persona negra que vive en el país", explican Marioska (24 años) y Mariángel (27), quienes llegaron a la Argentina en 2005 y se instalaron en Necochea junto con su mamá, que estaba en pareja con un vecino de esa ciudad.

Los hechos más graves de discriminación empezaron durante su adolescencia, con las primeras salidas de noche: según denunciaron en varios posteos que se viralizaron en Instagram, el dueño de la mayoría de los bares y boliches de la ciudad prohíbe la entrada de personas negras a sus locales.

Las hermanas, que ahora viven en Buenos Aires y trabajan como modelos, relataron el calvario que vivieron con amigos en la cervecería Antares. "En la entrada el seguridad nos dijo que no podíamos entrar porque el dueño había dado una orden directa para no dejar ingresar a personas negras. Eso me partió el alma. Ya hacía dos años nos habíamos ido a Capital justamente porque toda nuestra adolescencia nos pasaban ese tipo de cosas", escribió Marioska.

La modelo acompañó el posteo con un audio que grabó a escondidas para dejar registro de la conversación, en el que se escucha al patovica del bar decir que el dueño "no quería que entraran dominicanos o coso (sic)" y que necesitaban una "invitación" para poder pasar, algo que no les exigen a personas blancas.

"Siempre me volvía llorando. Son cosas que nos marcaron un montón. Dejamos de salir porque no teníamos lugar al que ir por nuestro color. Ya no vivimos más ahí, pero la comunidad negra se lo tiene que seguir aguantando", se lamentó. La denuncia se viralizó en pocas horas y generó una respuesta del dueño de la marca Antares, de Mar del Plata, que se contactó personalmente con las hermanas y les dijo que iban a redactar unas disculpas públicas que luego publicaron en redes.

Si bien en Buenos Aires no sufren episodios tan explícitos y violentos de discriminación, Mariángel afirmó que el racismo en la Argentina "está tan naturalizado que la gente no lo ve". Y explicó: "Estamos luchando contra algo que la gente cree que no existe. El racismo en la Argentina es estructural y todo el sistema está empapado. Un ejemplo es el lenguaje. En la televisión abierta se habla de negros de mierda, de trabajar como negro, de trabajar como esclavo. Incluso los políticos hablan de trabajo en negro. Son microrracismos super dolorosos para nosotros. Todo el tiempo te recuerdan que eres el otro. Yo, como modelo, veo todo el tiempo la diferencia abismal en el trato y los estereotipos de belleza. Y también están los prejuicios raciales, como el de la prostitución".