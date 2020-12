Las fiestas de fin de año son el momento de reunión familiar en toda la Argentina pero el riesgo al contagio con coronavirus limitará esa tradición, por lo que las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Catamarca y Santiago del Estero establecieron protocolos y recomendaciones para las celebraciones de Navidad y de Fin de Año, con cantidad máxima de participantes y otras indicaciones, informaron las autoridades locales.



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires busca incentivar a los bonaerenses a realizar un "autoaislamiento de 10 días" antes de las fiestas como una medida para evitar contagios por coronavirus y cuidar a las personas de riesgo dentro de las familias, adelantaron días atrás tanto el gobernador Axel Kicillof como su secretario de Salud, Nicolás Kreplak.



"Proponemos un autoaislamiento, un autocuidado de 10 días, si uno sabe que se va a encontrar con una persona de riesgo, esos 10 días antes (de la reunión) hacer lo posible de no encontrarse con más gente para tratar de ser uno un menor factor de riesgo para su familia", aseguró Kreplak el martes.

Además del autoaislamiento, pidió restringir las reuniones a lo más cercano: "No es un verano para fiestas este; es más para compartir íntimamente".



"Son importantes esos 14 días previos para tener Fiestas cuidadas y seguras", de manera tal de " no ir contagiado y que se produzca una tragedia, como ya pasó con ese 'baby shower' en Necochea", dijo Kicillof en referencia a un hecho ocurrido en la primera etapa de la llegada de la pandemia al país, cuando se produjo un brote de la enfermedad en esa ciudad bonaerense tras una reunión a la que había concurrido una persona contagiada.



En Córdoba, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, manifestó a la prensa que se está " trabajando para que se pueda reunir la familia con cierto grado de seguridad sanitaria" en las fiestas y que en los próximos días se va a anunciar los protocolos correspondientes.

Desde el 5 de diciembre la provincia habilitó las reuniones familiares hasta un máximo de 10 personas los sábados y domingos, en tanto desde el 9 de diciembre se autorizaron eventos sociales al aire libre hasta 100 personas.



En Mendoza, las autoridades apelan a la conciencia y cuidado del ciudadano para sostener el distanciamiento y en el caso de reuniones que sean al aire libre y no más de 15 personas para celebrar Navidad y Año nuevo.



"Hay una norma nacional que permite la reunión de hasta 15 personas al aire libre o lugares públicos por lo que al aire libre en un domicilio particular si se puede", dijo el miércoles, a una radio local, el gobernador Rodolfo Suárez.



En este contexto se prevé que se podrá celebrar las fiestas al aire libre con más de 15 personas respetando todas las normativas con que cuenta la provincia.

"Hay que apelar al cuidado personal, a la conciencia de cada uno, ahí está la clave no hay que aflojar, ahora más que nunca tenemos que cuidarnos, mantener el distanciamiento, lavarnos las manos, usar el tapabocas", dijo Suárez quien a su vez envió un mensaje: "Si te vas a juntar que sea en el aire libre que baja sensiblemente los contagios".



En la Patagonia, de acuerdo al último decreto vigente, Chubut tiene autorizadas las "reuniones familiares de manera responsable hasta un máximo de 20 personas, en espacios cerrados o al aire libre".



"Los asistentes deberán mantener entre ellos una distancia mínima de 2 metros, utilizar correctamente el cubre boca-nariz y dar estrictamente cumplimiento a los protocolos y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales", completa el artículo 15 del decreto 1213, dictado a principios de diciembre.

El subsecretario de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Mariano Cabrera, dijo que "los registros epidemiológicos marcan un amesetamiento de casos activos. Por supuesto que tenemos temor de un crecimiento de contagios durante las fiestas tradicionales de fin de año pero en esto apelamos a la responsabilidad individual y social".



El director asociado del hospital zonal de Trelew, reconoció que " estamos muy preocupados por los encuentros sociales de fin de año y por eso le pedimos a la población por favor respetar los protocolos porque el nivel de ocupación de las camas en terapia intensiva está muy alto y quienes llegan positivos en Covid al sistema lo hacen en estado crítico".



Santa Cruz organiza un "mecanismo burbuja para poder pasar las fiestas de fin de año de un modo adecuado", dijo este viernes en un nuevo mensaje audiovisual Claudio García, Ministro de Salud y Ambiente de la provincia.

"El mecanismo burbuja es lo que podrá garantizar que se puedan juntar al menos dos familias y no más de 10 personas que hagan previo al 24 de diciembre o al 31 de diciembre un aislamiento o cuarentena, es decir que eviten el contacto con otras personas fuera de ese entorno familiar", precisó García.



"Con esta cuarentena previa y el tiempo que no se tenga contacto con otras personas, garantizará que no aparezcan personas sintomáticas y pueda haber riesgo de contagio", dijo.



En Santa Cruz, cuatro ciudades del departamento Puerto Deseado están en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO): Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado, "porque existe circulación comunitaria del virus y el riesgo de contagio es muy elevado", señaló García.

Río Gallegos y El Calafate, en tanto, se encuentran en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) con restricciones: "La circulación comunitaria del virus sigue estando, por lo cual se deben seguir tomando medidas de prevención", agregó el funcionario.



En Catamarca se podrán realizar reuniones familiares de hasta 20 personas por lo que el jefe de la Policía local, Ángel Aguero, pidió "compromiso individual y mucha responsabilidad social. Necesitamos que la comunidad colabore, que sepan que el virus todavía existe y que nos tenemos que cuidar nosotros y a nuestras familias".



El comisario adelantó que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, " se implementarán controles vehiculares, se aplicarán multas y el secuestro de vehículos en caso de que sea necesario, porque vamos a velar para pasar unas fiestas tranquilas".

Y en Santiago del Estero, para las Fiestas de fin de año se autorizaron las reuniones familiares hasta 20 personas y se amplió el horario de circulación a 24 horas, según lo anunciado por el Comité de Emergencia provincial.



"Para los días 24 y 31 del corriente mes se podrá circular durante las 24 horas tanto del día 25, como del día 1 de enero y también durante los días 24 y 25 ; y 31 y 1 de enero se amplía las reuniones familiares hasta 20 personas", indicó el COE.



A la vez recordó que " continúan estrictamente prohibidas las reuniones sociales de cualquier naturaleza".