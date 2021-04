Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) superaron este miércoles los US$ 40.000 millones, por primera vez desde octubre de 2020, impulsadas por las compras sostenidas de la autoridad monetaria en el mercado cambiario y la estabilización de los precios del oro y el yuan.



Las reservas brutas cerraron este miércoles en US$ 40.019 millones, unos US$ 400 millones por arriba que a principios de mes y cerca de US$ 1.350 millones más de su nivel más bajo registrado el pasado 3 de diciembre, cuando habían alcanzado los US$ 38.652 millones.



Según datos de mercado, el Banco Central compró alrededor de US$ 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumula más de US$ 800 millones por esta vía en lo que va de abril.

La combinación de una menor expectativa de devaluación y la llegada de la cosecha gruesa del trigo en el verano y, ahora, de la soja incrementaron las liquidaciones de exportaciones y dieron mayor margen a la entidad monetaria para intervenir con compras directas.

Sin embargo, ya que, desde entonces, se cursaron pagos y cayó la valuación del oro y el yuan, activos que también integran las reservas brutas. En el caso del oro, después de tocar en agosto de 2020 un máximo histórico de US$ 2.000 la onza, el metal cayó en forma sostenida hasta finales de marzo, cuando se estabilizó en la zona de US$ 1.700, lo que contuvo el efecto negativo sobre las reservas.