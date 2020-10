El vuelo de Aerolíneas Argentinas que marcó la vuelta de los vuelos regulares de cabotaje estuvo a cargo del comandante Pablo Fernández Delmastro, un experimentado piloto con 15 años en la compañía que volvió este jueves a volar después de haber realizado un viaje entre Buenos Aires y Bogotá, el 21 de marzo último.



"Las restricciones por la pandemia hicieron que volásemos muy poco -explicó Fernández Delmastro- pero todos nos hemos mantenido al día con los simuladores esperando este momento. Ahora, con la reanudación de los vuelos de cabotaje, esperamos que la situación vaya poco a poco tendiendo a normalizarse. Todos necesitábamos este regreso".



El resto de la tripulación estuvo compuesta por el copiloto, Miguel Cordera; la jefa de cabina, Eugenia Sigel; las auxiliares, Nadia Astralog, Manuel Librandi y María Pujol.

La aeronave despegó con 80 pasajeros hacia Jujuy y retornó con 91, sobrellevando dos vuelos placenteros en los cuales el comportamiento de los viajeros estuvo dentro de los requerimientos establecidos en los protocolos.

La sensación de los pasajeros del primer vuelo

Los pasajeros permanecieron prácticamente todo el tiempo en sus asientos, respetaron las indicaciones de la tripulación y evitaron en todo momento los aglomeramientos.

Con espacio entre pasajeros, así fue la vuelta de los vuelos regulares (Télam)

Algunos pasajeros fueron incluso un poco más allá y viajaron con barbijos y máscaras plásticas cubriendo todo el rostro y, al menos tres de ellos, enfundados en trajes de color blando que abarcaban todo el cuerpo.



Ese fue el caso de Anahí, una joven de 27 años que llevaba sobre la ropa una especie de camisolín que la cubría desde el cuello hasta las piernas, tanto de frente como de espaldas y, además del barbijo, utilizaba una máscara y una cofia para el pelo.



"Pertenezco a una fuerza de seguridad y estoy en contacto con sectores de riesgo y como voy a visitar a mis padres que son mayores y uno de ellos con algunos problemas pulmonares, preferí cuidarme al máximo para evitar transferirles a ellos algún tipo de contagio", explicó la joven.

La totalidad de los pasajeros que abordaron el vuelo, contaban con los permisos habilitantes pertinentes y, en la mayoría de los casos, se trasladaban por cuestiones familiares.



Rocío, por ejemplo, contó sin poder contener el llanto, que viajaba para reencontrarse con su esposo, después de ocho meses. "Mi marido es gendarme y le ofrecieron el traslado a Jujuy, algo que nos resultaba muy conveniente. Entonces él viajó y yo me quedé para terminar de organizar la situación de mi hijo, que se quedaba estudiando en Buenos Aires y me sorprendió la pandemia y ya no pude viajar", explicó.

Existe un estricto protocolo sanitario por la pandemia del coronavirus.(Télam)





"No nos vemos hace ocho meses y si bien estuve a punto de viajar varias veces, siempre a último momento se cancelaba el vuelo y no podía ir. Por eso esta vez no le dije nada, así que va a ser toda una sorpresa mi llegada. Él estaba triste porque piensa que una vez más no pude viajar", relató Rocío.

El retorno se estrenó con un vuelo a Jujuy

El hecho de haber sido Jujuy la elegida para el primer vuelo, despertó expectativas en los medios de comunicación locales, que en gran número se dieron cita en el aeropuerto a esperar a los visitantes y tomar contacto con la tripulación.

Entre las autoridades que aguardaban la llegada del vuelo, se encontraba el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, quien destacó la importancia que tiene para la provincia la reanudación de los vuelos.



"Estamos muy contentos con la llegada de este vuelo y esperamos que sea el primer paso para seguir conectando al país a través de la aeronavegación", dijo Posadas. Y agregó: " A partir de la próxima semana vamos a comenzar con el Turismo interno y esperamos que para diciembre podamos arrancar ya con los vuelos turísticos para poder empezar a recibir turistas de todo el país".



"Para ingresar a Jujuy no pedimos PCR (test de COVID 19), lo que es muy importante, lo que si pedimos es una declaración jurada, un seguro de viajero y le hacemos un registro de telemedicina, para que cada pasajero que llega desde fuera de la provincia, pueda tener un seguimiento epidemiológico en caso de que tenga algún síntoma", puntualizó.