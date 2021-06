Como una consecuencia lógica de que este año las aperturas a nivel económico y social son mayores que en la misma época de 2020, las ventas por el Día del Padre se incrementaron el 35,8% respecto del año pasado, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME). De todos modos, el balance para los comercios resultó ser todavía inferior al del Día del Padre de 2019, es decir antes de la pandemia de Covid, en un 21,5%, y ese año a su vez ya mostraba una declinación respecto de los anteriores.

Tras confirmar que el ticket promedio de venta este año fue de 2.470 pesos, el secretario de Prensa de CAME, Pedro Cascales, le dijo a Télam Rado que "la fecha generó mucho más movimiento de la mano de la mayor movilidad, las familias pudieron tener reuniones, hubo más actividad comercial, también se aprovecharon algunas promociones de créditos con tarjetas y promociones provinciales".

El relevamiento se llevó a cabo entre el sábado por la tarde y el domingo y abarcó a 300 negocios del país y las cámaras de comercio regionales asociadas.

Las subas más importantes

Cascales señaló que "el clima frío también ayudó a generar más ventas en los principales rubros”, y remarcó que “indumentaria, que aumentó 50,3%, y calzado y marroquinería, que lo hizo en 62,9%, fueron los rubros de mayor crecimiento". Asimismo, dijo que "si se lo mide contra 2019 hay una caída del 21,5%”, y recordó énseguida que ése año “había sido malo por la crisis y además por el apagón eléctrico generalizado -en todo el país y zona limítrofes- que impidió el domingo la operación de posnet y otras operaciones comerciales".De todos modos, hizo una lectura positiva al destacar que el ticket promedio "se ubicó en $2.470, lo cual está 76,6% por encima del ticket promedio de dos años atrás", y valoró que este año "de alguna manera es un resultado positivo frente a la situación de ventas alicaídas que venía experimentando todo el sector comercial".

En la comparación anual, los diez rubros relevados tuvieron subas importantes: calzado y marroquinería creció 62,9%; indumentaria, 50,3%; perfumería, 41,9%; celulares, electrónicos y audios, 39,6%; artículos para el hogar y uso personal, 34,9%; librerías, 28,8%; vinos y licores, 26,1%; herramientas y artículos de ferretería, 22,6%; artículos deportivos, 21,1%; y desayunos personalizados, 1,9%.



A la hora de recabar impresiones, el 70% de los comercios consultados declaró que, en mayor o menor medida, la fecha ayudó a reactivar el consumo, y el 62% de los empresarios señaló que las ventas o bien estuvieron dentro de los niveles esperados o bien los superaron.

