El ex ministro de Economía y ex candidato a presidente Roberto Lavagna aseguró este domingo que le parece "muy útil" la convocatoria de la Iglesia a una misa en Luján porque "efectivamente la grieta existe desde hace muchos años y el grueso de los argentinos no la quiere más".

"Me parece muy útil la convocatoria, sobre todo viniendo de la Iglesia, y con el peso que tiene. Efectivamente la grieta existe desde hace muchos años, y no nos ha hecho bien esta actitud de enfrentamiento entre dos sectores", señaló.

Lavagna es uno de los feligreses que acudieron al Santuario de Luján para asistir a la misa por "la Patria, por la unidad y por la paz" convocada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Destacó además el hecho de que el presidente Mauricio Macri y el mandatario electo Alberto Fernández "hayan respondido" a la convocatoria y este domingo estén presentes en la misa.

En este sentido, dijo que espera que ambos "sean capaces de recorrer un camino de mayor entendimiento". "Estamos convencidos que el grueso de los argentinos no quieren esa grieta y quieren algo mucho más amistoso", agregó.

El ex ministro y candidato presidencial por el frente peronista Consenso Federal asistirá a la misa junto a dirigentes, legisladores, sindicalistas y funcionarios convocados por la CEA, tanto del gobierno saliente como de la gestión entrante, cuando faltan menos de dos días para el traspaso de mando.

Lavagna expresó su esperanza en que la homilía a cargo de moseñor Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes- Luján, "mire hacia adelante" e invite a "caminos para un mayor acercamiento" entre los dirigentes políticos.