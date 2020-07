Rocky, un perro de raza Bulldog francés, fue arrebatado de su dueña cuando lo dejó en el auto durante tres minutos para ir al banco y un hombre forzó la puerta del vehículo estacionado y se lo llevó a plena luz del día y con gran movimiento en la calle. Ocurrió sobre la avenida Scalabrini Ortiz, casi Aguirre, en el barrio porteño de Villa Crespo

A pesar de que trabó las puertas y puso la alarma, los ladrones le robaron a la mascota y una computadora que estaba en la mochila.

María José, una de las dueñas del animal, habló al aire de Crónica HD y contó que están "desesperadas por que lo devuelvan. "Las otras cosas que se llevaron no nos interesan. Queremos que nos devuelvan al perro", agregó.

.

"Tiene que darse inyecciones, sino no puede caminar porque tiene artrosis. Está enfermo y castrado. No tiene valor de reventa", aclaró Natasha, dueña del can.

Y enfatizó: "Ofrezco 1000 dólares de recompensa pero que me entregan al perro".

Si tenés información sobre el paradero de Rocky te podés comunicar al 1535687777.