Un estudiante de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) manifestó su indignación por Facebook al contar que fue desaprobado en una materia porque una compañera, a la cual quiso ayudar, le copió el trabajo práctico final y lo presentó así.

El trabajo práctico que le solicitaron en la cátedra de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales era individual y cada estudiante debía presentarlo, según un tema especial a elección. El joven lo había presentado antes que su compañera, se había sacado un 10 y hasta recibió elogios de los profesores.

"¿Recuerdan que hace pocas semanas publicaba los elogios que le dedicó una cátedra a un trabajo que presenté? Bueno, resulta que fuimos muy pocos los estudiantes aprobados y algunos de mis compañeros me pidieron recomendaciones y otros (varios), mí trabajo para tenerlo como modelo. Justamente este trabajo final tenía la característica de que no podía ser copiado, no se trataba de una lista de preguntas y respuestas que uno puede replicar así nomás, sino que era un ensayo de un tema a elección que teníamos que desarrollar en base a la bibliografía de la cátedra y todos eran corregidos por el mismo docente", expresó el estudiante a través de su cuenta de Facebook, según informó Todo Jujuy.

.

"Es decir que no había forma de copiar lo que otro compañero hacía. Cada trabajo debía resultar único. Por supuesto, como siempre, accedí a enviarlo. Los que me conocen saben que jamás mezquiné un apunte, ni una explicación, ni nada que estuviera a mí alcance para ayudar a un compañero en toda mí carrera. Hasta ahora nunca había tenido problemas con eso, al contrario. Sin embargo esta vez una persona (que no nombraré) pero que evidentemente no es muy lúcida, me pidió por favor si le podía prestar el trabajo porque 'no entendía que quería el profe' y necesitaba una guía. Esta compañera presentó en su recuperatorio el trabajo que yo le envié, tal cual yo se lo mandé", continuó.

"Directamente me robó el tema, el desarrollo, las interpretaciones, conclusiones, todo y se lo presentó así al profesor que había corregido mí trabajo. Pero lo peor es que como consecuencia de eso, el profesor titular y el de la práctica, a pesar de que no cabe, ni puede caber duda alguna sobre la autoría del trabajo, teniendo en cuenta las fechas de presentación y todo el proceso anterior de consultas y demás, decidieron que no pueda defender mí trabajo en el coloquio final y desaprobarnos a los dos, tirando así a la basura todos los días y horas que me costó y comprometiendo mi posibilidad de poder recibirme este año, con todo lo que significa un año para quienes no tenemos la vida comprada. Seguramente muchos coincidirán en que me la mandé por confiado", agregó.

Por último, el joven sostuvo: "Yo no puedo entender que el mensaje que se quiere dar en esa cátedra es que uno tiene que ver por sí mismo y no importarle el otro. Desde que entré a la facultad siempre me inculcaron que la producción de conocimientos es colectiva, el compañerismo y la empatía y todos sabemos que la práctica de intercambiar apuntes y demás es de lo más común en cualquier facultad. Quiero tratar de comprender cual fue mí error y como puede ser que me castiguen por ser robado y plagiado".