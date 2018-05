Nadia Verón denunció en su cuenta de Facebook que la Justicia determinó que sus nenas de 3 y 5 años debían quedar al cuidado del padre de las criaturas porque, de esa manera, iban a estar mejor "económicamente". Lo escalofriante del caso es que la mujer de 27 años se separó del hombre porque, según remarcó, es golpeador y violento.



"Es una injusticia. Están jugando con las criaturas porque él tiene dinero. El juez estableció que las venga a buscar a mi casa. Pero, tras el primer fallo, él nunca vino porque dice que vivo en un lugar peligroso", relata Nadia, en referencia a la sentencia del Juzgado de Familia N° 2 de Quilmes. Es que la familia, antes de la separación, vivía en el Country Abril de Berazategui, donde aún reside el hombre. Ella se mudó a Hudson.



Según las autoridades judiciales, las menores se ven "perjudicadas económicamente" al estar lejos del country y el poder económico del padre. "Quieren decir que yo no las puedo mantener", sollozó Verón. "Mi ex pareja nunca pagó una cuota alimentaria. Mientras él estaba de vacaciones en el Caribe, yo trabajaba para darles de comer a ellas", remarcó.



Nadia denunció a su ex marido (entre 2013 y 2017) por violencia de género, amenazas e incumplimiento de la cuota alimentaria, según publica El Progreso. En este sentido, recordó: "La primera denuncia la hice luego de que me golpeara brutalmente. Me arrastró por el piso estando embarazada".



La mujer explicó que decidió separarse por cuenta propia debido a las agresiones y ataques sufridos. "Eran cada vez peores. Me había golpeado y me mantuvo encerrada cuatro días. Vivíamos en un country (Abril) y él me registró como visita permanente. Por eso no podía salir del lugar. Finalmente, me escapé con mis hijas".



Nadia subrayó que sus hijas no quieren estar con el padre y así lo hizo público en un video que subió a su cuenta de Facebook, en las que se puede apreciar cómo las pequeñas lloran y no quieren irse a vivir con su progenitor. "Ellas no lo querían ver. La más chica tiene ataques de pánico. Pero nunca nos escucharon y ya no sé más que hacer, es un tormento", señaló, entre lágrimas, la joven.



Mirá el conmovedor descargo