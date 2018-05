Rodrigo tiene 13 años y, tras declararse homosexual de forma pública, recibe contantes ataques con tintes discriminatorios. Los reiterados episodios violentos ocurren en la Escuela Normal Mariano Moreno de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde la madre del chico realizó la denuncia ante la Comisaría del Menor, por lo que intervino el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Ana Sarrot, madre del adolescente, escribió los nombres de los chicos que hostigaron a su hijo en un grupo de WhatsApp del cual forman parte todos los padres del curso. La captura de pantalla en la que aparecían dichos nombres se viralizó y generó una ola de opiniones tanto a favor como en contra.

Sarrot, por su parte, asegura que su intención no fue hacerlos públicos, sino que fueron viralizados por sus destinatarios. A pesar de todo, Rodrigo decidió asistir normalmente a la escuela. "Él es muy valiente, lo único que lo asustó fue la amenaza de que me iban a meter presa porque los padres de algunos de los chicos eran abogados y decían que me iban a mandar a detener". "Yo quiero que mi hijo camine tranquilo, sin violencia", concluyó Ana.