Agustín tiene 24 años, es estudiante de psicología de la Universidad Nacional de La Plata, y su respuesta a la intención de hacer un reencuentro con sus compañeros de secundaria se hizo viral. Es que sus ex compañeros crearon un grupo de WhatsApp para organizar la reunión y él les recordó el maltrato al que era sometido cuando era adolescente.

El joven eligió Twitter para contar que lo agregaron a un grupo llamado "falsa cena", para generar un reencuentro con sus compañeros de colegio. Esta situación los motivó a contar su historia y hablarles del bullying que sufrió de chico. Además publicó en las redes sociales las capturas de pantalla de los chats.

"¿Por qué mejor no se dignan a pedirle perdón a los compañeros a los que le hicieron la vida imposible con su permanente bullying o con los que tenían sólo simpatía con ustedes y fueron bastante desagradecidos? Sepan que a algunos probablemente le dinamitaron parte del autoestima durante mucho tiempo", escribió Agustín.

Esperaba esta oportunidad para vengarse por los años de bullying a los que fue sometido en el colegio y de alguna manera lo hizo.

"Capaz no tienen el mínimo remordimiento y nunca se lo plantearon. Hasta probablemente no terminan de leer esto, por culpables", agregó en parte de la descarga por WhatsApp. Agustín, que es estudiante de psicología, les dejó en claro que ya había superado aquellos tiempos, pero les recordó para explicar los motivos de su rechazo. "Me parece bastante hipócrita que quieran hacer un reencuentro con gente a la que le hicieron la vida imposible", señaló el joven, que también escribió en nombre de otros ex alumnos que sufrieron por el bullying.

Me agregaron a un grupo de ex compañeros del colegio porque querían hacer un reencuentro. 6 años esperé este momento para poder decirles las cosas. Lástima que no podría juntarme en un lugar con estos seres para decírselos a la cara pic.twitter.com/BeL2VJs13H — Agu �� (@Inundagus) 19 de septiembre de 2018

Antes de terminar, les dejó un mensaje especial para "los amigos de alguien a quien llamó Mancilla": "Deberían replantearse otro tipo de cosas, porque ser amigo de un violento abusador no está nada bueno, pregúntenle a la hermana sino. Saludos compas", cerró y se marchó del grupo.

Fue tal el nivel de repercusión que tuvo que dar de baja el mensaje original, ya que por error, publicó un número telefónico de uno de los integrantes del chat. Agustín grabó un video en el que pidió disculpas por la equivocación y nuevamente publicó los chats pero esta vez con el número oculto.