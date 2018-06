La semana pasada, tres hermanitos fueron rescatados de la vía pública en la localidad de Malvinas Argentinas. Los menores, de 5, 2 y un año, fueron sacados de una vivienda en condiciones insalubres y puestos a disposición de la justicia quien sindicó a María, una vecina de ellos, como tutora provisoria de las criaturas.

Sin embargo, en las últimas horas a apareció la supuesta abuela de los nenes, y pese a que el padre de los chicos se los había dado a María, la policía le cedió la custodia a la familiar en cuestión.

En Crónica TV, María denuncia que esta mujer nunca se hizo cargo de los chicos y que, de hecho, ellos ni la conocen. "Quiero que esta señora me los devuelva. Su papá quiere que los chicos estén conmigo", dijo la vecina que está recibiendo en su domicilio las donaciones de pañales y comida.

En un primer momento, el padre de las criaturas se hizo presente en la casa de María para ir con ella a retirar a los chicos. Él solicitó que sea ella quien se encargue de los menores, algo que la Asistente social permitió, firma de papeles mediante. Sin embargo, el lunes el Municipio se los entregó a la abuela.

"Yo conozco el padre hace años, y él me los da a mi porque sabe lo que soy. Mi corazón no se cierra hasta que no los recupere", dijo María madre de 7 chicos.

Tras el reclamo de María en Crónica, desde el Municipio explicaron que estudiarán el caso de la composición familiar de los padres, quienes padecen problemas de adicción. "Voy a pelear que estos nenes estén conmigo", cerró María quien no descansará hasta volver a tener a los pequeños bajo su tutela.