Por Francisco Nutti

@frannutti

Santiago Grinberg y Lucas Machain se conocieron en primer año de la Facultad de Ciencias Biológicas y entablaron una fuerte amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Por la pandemia y la suspensión de clases, ambos debieron regresar a las localidades donde residen sus familiares, y Grinberg, de 20 años, se contagió de Covid-19.

Tras enterarse de la noticia y asegurarse que su compañero estaba en buen estado de salud, Machain, de 27, le hizo una propuesta y lo contó en su cuenta de Twitter @LukyLuuuuu: "A un amigo que le agarró Covid (parece asintomático), le dije que si se recuperaba y donaba plasma le invitaba dos birras. Hoy me mandó un audio re contento de que estuvo llamando para averiguar cómo donar plasma. A ver, los incentivos están bien".

A un amigo que le agarró Covid (Parece asintomático) le dije que si se recuperaba y donaba plasma le invitaba 2 birras ..... hoy me mandó un audio re contento de que estuvo llamando para averiguar cómo donar plasma y eso.... ❤️�� ... a ver, los incentivos están bien!! — Luky en casa como siempre (@LukyLuuuuu) July 15, 2020

En diálogo con Crónica, Machain, oriundo de Pergamino, expresó: "Cuando me enteré de que mi amigo tenía Covid-19, la primera impresión fue extraña porque pasó de ser algo que sólo ves en los medios de comunicación a algo totalmente tangible y hasta común. Como lo de él fue asintomático nos lo tomamos con tranquilidad. Por lo que al pasar los días y ver que todo andaba bien, le propuse invitarle a dos rondas de cerveza no bien terminara la cuarentena, si donaba plasma. Curiosamente él ya tenía pensado hacerlo así que no iba a cambiar nada y por eso pienso que su gesto es enorme en comparación con el mío".

Hola bueno mi mamá está internada en terapia intensiva y está complicada necesita el tratamiento del plasma , tiene covid 19 positivo y necesita ese tratamiento es jodido por qué la sangre de ella es A-rh negativo por favor compartir ���� — Mauro Mallorca (@MauroMallorca96) June 30, 2020

"La promesa ya está hecha y sigue en pie. Cuando termine la cuarentena y todo se libere van a ser semanas bastante intensas con encuentros muy emotivos y necesarios. Supongo que hasta más frecuentes que cuando estábamos en normalidad", agregó.

Por su parte, Grinberg aclaró que se enteró de que estaba infectado el 6 de julio, tras contagiarse de su papá, que es médico y trabaja en un hospital público de Tigre. "Si bien yo ya había estado averiguando, la iniciativa me motivó. Y decidí llamar a un laboratorio para analizarme y ver si puedo donar plasma. Espero que cuando esto termine podamos juntarnos en un bar y tomar unas birras artesanales", comentó el joven.

Hace unos días, el jefe del departamento del Sistema Provincial de Sangre de Córdoba, Gustavo Visintín, explicó que por lo general los infectados que no presentaron síntomas no generan anticuerpos como sí aquellos que notaron complicaciones en su salud por coronavirus.

Sin embargo, si existe una posibilidad, Grinberg ya dejó en claro que sus ganas de contribuir siguen intactas. "Ya el hecho de haberse tomado el tiempo de consultar y de averiguar todo me parece que es un gesto tremendo", concluyó Machain, que este lunes celebra el Día del Amigo a la distancia, por videollamada y con un brindis por los tiempos que vendrán.

Un futbolista solidario

Tomás Andrade se sumó a la campaña de redes sociales de un ex compañero suyo de la inferiores de River para conseguir un donante de plasma compatible para la mamá de su amigo que está internada en terapia intensiva por Covid-19. "¡Es la mamá de él! Jugamos juntos en River en inferiores. Ayuda por favor", tuiteó el jugador, que actualmente integra el plantel de Argentinos.