Sebastián Antonelli pensó que era víctima de una estafa virtual cuando leyó el mensaje desesperado de un desconocido en su cuenta de Twitter. "Necesito comunicarme con vos, pasame un teléfono. Hice una operación bancaria y copié tu CBU sin querer y recibiste fondos (30.000) que te enviaron por error”, explicaba el hombre.

El día anterior este joven de La Plata había realizado una serie de operaciones por intermedio de su billetera virtual y por error le transfirió 30 mil pesos.

Tras comprobar que el monto se había acreditado en su cuenta, Sebastián tenía dos opciones: devolver el dinero a su dueño o no, ya que el hombre se había equivocado al realizar la transacción y por error le compartió su CBU de Antonelli a un tercero, que envió el dinero y ya no se quería hacer responsable.

.

"Yo le di criptomonedas a una persona y te lo pagó a vos en vez de a mí porque le pasé mal los datos", explicó el desconocido. "Pero él se lavó las manos, dijo que ya me había pagado", agregó.

A Sebastián le surgieron más dudas, pensó si se trataba de una especie de estafa o todo era verdad. “Me pasó sus datos, capturas de pantalla y toda la información posible para que yo confirmara que era cierto lo que decía. Además, lo "googleé" y me fijé que fuera él. Obviamente que cuando le devolví la plata me súper agradeció”, relató a Clarín.

"Al primer momento decís: 'Wow, me cayó algo de arriba'. Pero después lo pensás dos segundos y decís: tal vez lo necesitan para algo importante, no le puedo hacer esto", dijo Sebastián, hoy convertido en una celebridad de la red social.

Un desconocido me transfirió 30 lucas por error.

Se las devolví.



Necesito que me digan que no soy un pelotudo... — Sebastian Antonelli (@seba_antonelli) April 7, 2021

"Te ponés en el lugar del otro y si a vos te pasa querés que alguien sea honesto y te la devuelva, así que básicamente yo hice eso", aseguró este desarrollador de sistemas que el martes resolvió el conflicto y un día más tarde decidió comentarlo en su cuenta de Twitter.

"Estoy sorprendido, no pensé que iba a tener tanta repercusión, me llamó mucho la atención". Fueron más de 35 mil "me gusta", los que recibió el tuit en el que explicó que devolvió la plata. De inmediato se generó un enorme debate con comentarios de todo tipo y muchos halagos por su gesto. "Hasta me llegaron mensajes privados de gente que no conozco para agradecerme por lo que hice", afirmó.

Cuenta Sebastián que cuando relató lo sucedido a sus amigos "obviamente me gastaron", pero que en casa hubo orgullo: "Todos me felicitaron".