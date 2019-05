Por Matías Resano

La comunidad escolar del Jardín de Infantes Campanitas redobla sus esfuerzos para reunir donaciones, mediante las cuales sus autoridades puedan continuar alimentando a los más de sesenta niños que concurren al establecimiento. El mismo fue escenario de un robo por parte de un grupo de delincuentes, que vaciaron el lugar, apropiándose de los utensilios de cocina y de la mercadería empleada para los desayunos y almuerzos de los pequeños, provenientes de familias de bajo recursos, que asisten al centro educativo, puesto en marcha por una fundación.

A pulmón, y en pos de brindar contención, desayuno y almuerzo, además de garantizar la educación de aquellos niños, de 3 y 5 años, pertenecientes a hogares con muchas y severas necesidades, abre sus puertas día a día el Jardín de Infantes Campanitas, situado en la localidad bonaerense de Del Viso, desde 2006. Justamente dicho espacio constituye la única posibilidad de alimentarse diariamente para la mayoría de los alumnos, además de recibir la enseñanza y la formación correspondientes.

La iniciativa se desarrolla bajo las donaciones de empresas, comercios e incluso vecinos de la mencionada localidad. En este sentido, una de sus coordinadoras, Carolina Rivero, señaló a Crónica que "es un jardin comunitario, que se sostiene por los aportes de la familia a través de recursos. Todo lo que ingresa al jardín son todas donaciones".

Por eso, cuando ella tomó cuenta del atraco sufrido las últimas horas, primero no pudo entender el salvajismo de los delincuentes, quienes arrasaron con todo sin importarles la obra benéfica que se implementa en el mencionado recinto creado por la fundación FOSDE. Al respecto, la autoridad reconoció que "mi primera sensación fue que se llevaron todo lo que les faltó. Lo que más me angustió, y me parece gravísimo, es que se llevaron el alimento de los chicos".

Por esta razón, recurriendo a las redes sociales, como asimismo a los vecinos, la comunidad escolar impulsó la necesidad de recomponer lo pérdido como licuadora, procesadora, ollas, leche, arroz, puré de tomate y azúcar, entre otros artículos de primera necesidad, por medio de donaciones.

Justamente, Carolina dejó en claro que "la base del jardín es la familia, y a ellos también les enseñamos a explotar las pocas posibilidades que tienen para conseguir mercadería. Por ejemplo, si alguna mamá trabaja en una casa de familia, que pueda recibir algún alimento no perecedero de su empleador".

A su vez, remarcó que "uno de los lemas que motorizan nuestro accionar es: se golpean todas las puertas y se recibe de todos lados". Por eso, con el fin de dejar atrás tan repudiable situación delictiva, que tuvo lugar en la madrugada del martes, los responsables de Campanitas solicitan una colaboración que puede materializarse llamando al 15-6900-9647, o en el Facebook "Centro Jardín Campanitas".