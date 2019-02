La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) suspendió a una docente que calificó como "vacas lecheras e impúdicas de m..." a las mujeres que amamantan en la vía pública y "p.. de m..." a las que piden la legalización del aborto, según informó este miércoles esa casa de estudios.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPamp, Francisco Marull, confirmó la decisión luego de que recibiera un informe legal sobre las expresiones vertidas a través de las redes sociales por la docente María Antonieta Guiñazú Mariani, a quien se le inició un sumario administrativo hasta que se adopte una decisión definitiva.

"Sos una pañuelo verde de m..., tenés una criatura, te debería dar vergüenza, la naturaleza se equivocó grandemente con las aborteras, no deberían engendrar ni tener ninguna cría. Sos una vergüenza, una abortera y una vaca lechera, te falta el pudor, estúpida víbora, metete el veneno en la c... y en el c..", expresó la docente en una pelea que mantuvo con otra mujer en Facebook y que rápidamente se viralizó.

No es la primera vez que la docente suspendida tiene actitudes similares. En 2017 el Ministerio de Educación confirmó su expulsión del sistema educativo provincial -entonces era maestra de grado- luego de que en 2003, durante un acto en conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo, rompió fotos de desaparecidos pampeanos que se habían colocado en la explanada de la UNLPam, y mientras las rompía sostuvo que "bien desparecidos están".