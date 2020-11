"Desde el principio de mi embarazo, nunca supieron mi nombre, simplemente era una historia clínica más". "Me dijeron que tenía que pujar, pero yo no tenía ganas, y me decían que lo estaba haciendo mal, quería gritar pero no me dejaban". "Yo me quería levantar y no me dejaban". "Me introducían cosas en el suero y no me decían qué era". Esos son algunos testimonios de víctimas de violencia obstétrica, que reflejan esta problemática invisibilizada que sufren en forma diaria, sistemática y naturalizada las mujeres.

En ese marco, la Asociación Civil Las Casildas en conjunto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación, presentó este martes ante el Comité CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas - ONU, un pedido de reparación por un caso de violencia obstétrica.

"Es histórico y emblemático porque logramos que por primera vez ingrese a la ONU un caso de violencia obstétrica", dijo en diálogo con crónica.com.ar, Violeta Osorio miembro de la Asociación civil Las Casildas que desde hace tres años acompaña a esta mujer, quien habiendo agotado todas las instancias existentes en el país, se acercó a la organización "buscando las alternativas legales para emprender el camino de reparación".

"Aún después de casi tres años de vivido el hecho no hay ninguna resolución ni reparación por la vulneración que vivió y por las graves secuelas devenidas a partir de estos hechos", agregó.



Osorio contó que esta problemática que es "invisibilizada, sistemática, cotidiana y naturalizada, deja secuelas que nos acompañan el resto de la vida", a la vez que puntualizó que "en Argentina no hay sanciones para este tipo de violencias". "Por eso vamos a los tribunales internacionales", agregó.

De tal manera, desde la asociación civil reclaman que el Estado Nacional adopte un rol activo en relación a la protección de estos derechos. "Esta petición se enmarca en la necesidad de establecer medidas precisas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, pero también elaborar procedimientos legítimos y diligentes para víctimas de violencia obstétrica", sostienen.

Y agregan: "En nuestro país, las denuncias que se realizan no finalizan en justicia para las víctimas, ya que el marco normativo no prevee penas para quienes cometan este tipo de vulneraciones, lamentablemente el único fin que hasta ahora tienen es visibilizar estos hechos que suceden de manera sistemática y que recaen sobre la variable de ajuste de la sociedad patriarcal, que no es más que el cuerpo de las mujeres y el de las niñas y los niños en el momento de su nacimiento".