El mes de junio, las grandes productoras lo destinaron al llamado "orgullo LGTBI+", término que hace alusión a las nuevas generaciones y a su particular forma de entender la sexualidad. Las plataformas televisivas llevan tiempo preparando el contenido para este rango de jóvenes y, gran parte será lanzado este mes. Habrá más de un estreno que provocará todo tipo de sensaciones en aquellos que tengan entre 19 y 24 años.

La serie "Please Like Me", lanzada en 2013, fue de las primeras en darle lugar a la diversidad sexual y en intentar que los jóvenes se identifiquen. Hoy son incontables las producciones televisivas que contemplan el gran abanico de perspectivas que hay en las nuevas generaciones, y en junio lloverán estrenos.

Movistar + acaba de estrenar la primera temporada de Todo va a ir bien (Everything’s Gonna Be Okay), en la que Josh Thomas, su creador, recurre a su particular honestidad para conectar asuntos de identidad sexual con otros de los temas que más interesan a los espectadores menores de 40: la salud mental y la neurodiversidad. Hay unea nueva tanda de episodios podrá verse a partir del 20 de agosto en la misma plataforma.

Y como esta, llegan más producciones. Una encuesta realizada en 2020 por la consultora Gallup en Estados Unidos, que reflejó el impactante cambio social, fue la motivadora de crear este tipo de contenidos. El 15,9 por ciento de los miembros de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2002) se autodefine como LGTBI+. Esa proporción de algo más de uno de cada seis ciudadanos de entre 24 y 19 años que se identifica como “no heterosexual” es considerablemente más alta que la de cualquiera de las etapas anteriores.

Los mileniales, cosecha del 1981 al 1996, se declaran LGTBI+ en un 9,1% de los casos, mientras que los pertenecientes a la Generación X (1965-1980) lo hacen tan solo en un 3,8% de sus respuestas y los nacidos en el Baby Boom (1946-1964) en un ínfimo 2% de ellas. Los números lograron que incluso Disney, gigante del entretenimiento que siempre ha considerado tabú estos temas, ya tiene sus propias series queer.

"Todo va a ir bien" tendrá nuevos capítulos el próximo 20 de agosto.

Por su parte, "Genera+ion", la serie icónica sobre la diversidad sexual que fue un boom, desde este jueves emite de tres en tres, nuevas entregas de su primera temporada en HBO España. La historia se basa en Greta, una estudiante de un instituto del sur de California ( Estados Unidos) a la que le cuesta salir del clóset por una tormenta de inseguridades. Junto a ella se encuentra Nathan, un chico bisexual más inseguro todavía que tiene que lidiar con su familia acomodada y con enamorarse del novio de su hermana gemela.

La serie apuesta a contentar a los espectadores jóvenes. El mundo adulto no es el blanco de esta producción creada por Daniel Barnz, ni de ninguna otra del momento. Cabe destacar que el hombre escribió el guión de la serie junto a su hija de 19 años, quien a los 15 les contó por carta a sus padres que era bisexual.

De la mano de estas series, este viernes también llega la cuarta temporada de Elite, el éxito mundial español que trata sobre la intensa vida emocional de un grupo de adolescentes. La nueva tanda de capítulos tocará un tema poco visto en las producciones televisivas: el poliamor ¿Es la nueva forma de amar que eligen los jóvenes? Lo veremos en Elite.

Mirá el trailer de "Genera+ion"