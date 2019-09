El largo y tedioso invierno que nos tocó vivir este año le dio paso a la renaciente primavera, la denominada "estación del amor", que mostró a la ciudad de Buenos Aires y alrededores colorida y con diversas actividades para disfrutar al aire libre.

Hubo todo tipo de actividades. (Diario Crónica/Jonatan Moreno)

En la zona de los bosques de Palermo, familias, parejas, grupos de amigos y solitarios errantes aprovecharon la fresca pero radiante jornada que se vivió para darle la bienvenida a la Primavera. Mariela, quien llegó desde la zona del conurbano bonaerense, le comentó a Crónica: "Me vine con toda la familia para disfrutar de este día, por suerte, hay sol y lo podemos disfrutar juntos. No suele venir a Palermo pero me parece que era una oportunidad para dar el inicio a la primavera. Lo que vimos es que hay mucha seguridad en el parque, con lo cual estamos tranquilos para que no pase nada".

Mariela llegó con su familia. (Diario Crónica/Jonatan Moreno)

En el vasto predio porteño, se puede ver gente en rollers, corriendo con grupos de running, circulando en bicicletas, navegando en los típicos botes, haciendo gimnasia, paseando perros o simplemente, tomando unos mates y jugando al fútbol. Lo que no faltan son los efectivos de seguridad desplegados en la zona, desde personal de Emergencias, Defensa Civil hasta Bomberos con lanchas para cualquier inconveniente en el lago.

La familia disfruta la jornada. (Diario Crónica/Jonatan Moreno)

Aprovechando que su esposa integra un grupo de running, Claudio aprovechó el momento libre con su hija, disfrutó del parque y argumentó: "Mientras mi mujer está entrenando con sus compañeros, yo paseo con mi hija y la disfruto como el día. Está hermosa, tranquilo y lindo para caminar un rato con la nena. Somos de Flores y venimos cada tanto para disfrutar de Palermo, pero hoy vale la pena venir y ver todo esto".

Claudio "bancó" a su mujer runner. (Diario Crónica/Jonatan Moreno)

Como era de esperar y según la tradición local que nació hace algunas décadas, los chicos de los colegios secundarios comenzaron a aparecer cerca del mediodía para festejar su día, aunque en menor número que solía verse años atrás, ya sea porque la fecha cayó un sábado o porque la costumbre parece ir perdiéndose con el tiempo, pero todo se desarrolló con total tranquilidad.