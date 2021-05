Leo Córdoba, un vecino de la ciudad de La Rioja, realizó una publicación en su cuenta de Facebook anunciando se había perdido su perrita "Alfa". En la misma publicación, también subió la denuncia que radicó en la policía contra la veterinaria adonde había llevado a su mascota.

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril cuando llevaron a la perra a la veterinaria Animal Zoo, y al ir a buscarla les informaron que la habían perdido cerca de otra sucursal, cercana a la UNLaR.

Anahí Céspedes, abogada y una de las dueñas de la perrita perdida, señaló a cronica.com.ar que hicieron la denuncia pero que no hallaron respuesta por parte de la policía para ayudar a encontrarla, porque "no hay móviles disponibles" para ir a buscar las cámaras de seguridad de la veterinaria.

"Nosotros las pedimos, pero no nos permiten verlas", amplíó la mujer.

Por otro lado, relató que tienen el testimonio de una chica que la vio: "Ella cuenta que la vio cuando Alfa se escapa y cruza un descampado cerca de la terminal, y un empleado de la veterinaria corre detrás de ella, pero no tenemos certeza de que sea verdad o sea una estrategia de las personas de Animal Zoo."

"Es como si se la hubiera tragado la Tierra. Ayer salimos con tres autos y no pudimos verla", recordó acongojada.

Alfa lleva peridida 5 días.

Según la declaración del otro dueño, la veterinaria tampoco se ha encargado de buscar al animal, y que sólo la familia se está ocupando de hacerlo, por lo que piden la ayuda a los vecinos de la zona para poder encontrarla.

Debido a la desesperación por la que están atravesando, la familia ofrece una recompensa de $10.000 para quien les devuelva a Alfa.

La denuncia de la familia

Alfa lleva cinco días desaparecida y no encuentran respuesta de la policía local. Anahí señaló: "No podemos hacer denuncia por maltrato animal porque no tenemos a Alfa, entonces no podemos comprobar que la hayan lastimado o dado alguna droga."

"Supuestamente la denuncia va a pasar al juzgado nº 3, pero tenemos que esperar hasta el martes, porque hubo asueto y es probable que las cámaras las borren", agregó la abogada.

"Esperemos que otros locales nos permitan ver las grabaciones de sus cámaras de seguridad, porque como la trasladaron a otro lado para bañarla, podría haber escapado a cualquier lugar", concluyó preocupada la dueña de la perrita.