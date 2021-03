Los Simpson cuentan con 32 temporadas y en la introducción de todas ellas aparece el famoso cuadro del barco colgado en la pared detrás del sillón donde la familia amarilla se reúne para ver la televisión.

Además de aparecer en la introducción, la pintura es parte de las fotos familiares y se convirtió en uno de los pocos adornos que la familia cuelga en la pared. Este objeto tiene un origen poco conocido por las nuevas generaciones.

El misterio se devela en el episodio 20 "Misión Deducible" de la temporada nueve, cuando Homero hace su declaración de impuestos a último momento por lo que se ve obligado a tener que mentir en varias cuestiones sobre su familia como en la opción de "regalos de trabajo" y toma el cuadro para dárselo a Marge.

En ese momento, Marge le dice a Homero: "Lo pinté yo para ti". A lo cual su esposo no responde y sale corriendo a entregar su declaración jurada de impuestos. Ella lo toma y lo coloca nuevamente en su lugar y recuerda el "talento" que tenía con una mirada triste, frente a la mirada desconcertada de sus hijos Bart y Lisa.

Entonces se devela el misterio, la autora del cuadro es Marge , quien ya ha demostrado tener talento como artista en varias áreas como la pintura al óleo, en obras de teatro o como escritora best seller. Aunque la serie tenga más de 30 temporadas, Marge no ha explotado más allá sus habilidades y se ha caracterizado como un personajes que no puede alcanzar sus sueños por lo que se enfoca en su familia.