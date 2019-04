L a propuesta presentada por el gobierno nacional el último miércoles para “aliviar a las familias” no parece convencer a los expertos del sector privado que vuelven a anticipar una inflación alta y que no cederá tan fácil en los próximos meses.



Ya es un hecho que abril será similar al 4,7% que dio marzo y los cambios no tendrían casi incidencia en los próximos índices. El plan de “precios esenciales” llegará a las góndolas el próximo lunes.



“Para poner en perspectiva el potencial impacto de precios cuidados sobre el IPC hay que tener en cuenta que el Indec releva alrededor de 320.000 precios por mes y menos del 2% corresponden al acuerdo de Precios Cuidados”, advirtió Martín Rozada investigador del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella.



Se trata de un acuerdo con 16 empresas de primera línea para que 60 productos esenciales de la canasta básica de alimentos mantengan sus precios durante al menos seis meses (180 días). Entre esos 60 productos se destacan aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. Un “pacto de caballeros”, según estableció el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.



Sin embargo, el gobierno también comunicó que habrá un nuevo régimen de Lealtad Comercial para el sector privado que saldrá por decreto y tendrá como objetivo “evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas”.



Según lo anunciado esta semana, las empresas se comprometieron a asegurar disponibilidad de los productos en góndola en los 2.500 puntos de venta adheridos de todo el país a partir del lunes 22 de abril.

El acuerdo está dentro del marco de Precios Cuidados, que actualmente incluye 579 productos en todo el país con un descuento del 25% promedio.



Al respecto, el dueño de la cadena Maxiconsumo y marcas de alimentos como Molto y Marolio, Víctor Fera, aseguró que el plan de “Precios Esenciales” “no sirve para nada”, por lo que advirtió que “no lo están cuidando al presidente”, Mauricio Macri.



“Fue un desastre lo que anunciaron. No lo están cuidando bien los ministros al Presidente. Se está haciendo algo a las apuradas. Acá lo único que va a frenar los precios es una Ley de Góndolas que regule de una vez por todas las góndolas para que haya competencia”, afirmó a CNN Radio.



En tanto, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, dijo que “el acuerdo de Precios Congelados es una aspirina para curar un cáncer, no modifica el problema”.



Y agregó: “Las probabilidades de que se cumpla este programa de productos esenciales son pocas”. “En el listado no está ni la carne vacuna, ni la de cerdo, ni la de pollo, ni pescados, ni frutas, ni verduras”, indicó Polino en declaraciones al programa “Salvemos Kamchatka”, que se emite por FM La Patriada. Polino remarcó que “para comprar carne vacuna uno tendría que trasladarse al Mercado Central, con lo cual hay que perder tiempo y gastar dinero, cosa que la gente del interior no puede hacer”.



El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti, aseguró que los cortes de carne que el gobierno estimó como “esenciales” y serán ofrecidos a 149 pesos por kilo no llegarán a las carnicerías de barrio y sólo estarán disponibles en el Mercado Central de Buenos Aires y algunos frigoríficos de al menos dos provincias.