Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar



El arte en sus diferentes manifestaciones está atravesando un desafío complejo en tiempos de aislamiento, en su desarrollo principalmente, lo cual afecta notablemente la economía de los artistas. En consecuencia, quienes tienen la posibilidad de hacerlo acuden a las redes sociales para mantenerse en actividad y subsistir, pero a tantos otros dicha plataforma no les es suficiente y claman por alternativas que les permitan retornar a sus lugares de trabajo, mientras analizan la posibilidad de desempeñarse laboralmente en otros ámbitos.

Es el caso de Federico, titiritero, animador, actor y artesano, es decir, una serie de facetas que no puede desarrollar en cuarentena, y por lo tanto recurrió a “changas, a través de amigos que me tiraron una soga”. En este sentido, el joven argumentó que “está todo cerrado y hasta que esto se reactive, principalmente los artistas callejeros o los que trabajan en eventos estamos en una situación cada vez más acechante”.

En la misma línea, el actor Daniel De Vita, quién personificó a El Hacha en la serie “El Tigre Verón”, reconoció que “tengo una escuela que cerré por la cuarentena, paró la grabación de la segunda temporada del ‘Tigre Verón’ y me quedé sin entrada. Estoy viviendo de los ahorros, mi enfermedad es esa”. Por esta razón, De Vita remarcó que “si esto sigue así, buscaré otra actividad aunque no sé hacer otra cosa, y en una edad que no es fácil conseguir un empleo”.

.

Además aclaró que “no soy partícipe de dar clases por Internet porque el teatro para mí se basa en la relación humana”. A Gustavo Casais le sucede lo mismo, su personificación de Drácula se nutre del contacto con la gente, el cual construía cada fin de semana en la feria de Parque Patricios. A la gorra él bailaba lo que su público le solicitaba. Sin embargo, desde el aislamiento obligatorio no sólo extraña a su personaje y los gratos momentos que experimentó, sino que sin recaudación alguna se alimenta gracias a donaciones.

En una situación muy parecida se encuentra Elías, quien cantaba en las unidades del Ferrocarril Sarmiento, y actualmente clama por “todo tipo de ayuda, pañales, alimentos” para sus dos hijos, de 7 años y un año. Al respecto, el artista ferroviario detalló que “los ingresos me bajaron a la mitad. Los primeros dos meses la gente me dio una gran mano, con mercadería o dinero, pero reconozco que fue muy significativo económicamente no ir al tren”.

No obstante, el joven aseguró que “esta pandemia abrió una puerta porque al estar en la casa la gente consume más arte. Sé que lamentablemente hay gente que no puede adaptarse. Creo que está cambiando la manifestación artística. En cuestión musical me siento pleno, noto un mayor acompañamiento de la gente”. El testimonio expresa lo que los artistas llaman la reconversión de su actividad producto del encierro y de la falta de oportunidades.

.

En referencia a ello, Federico afirmó que “hay otras alternativas como Zoom o clases virtuales, pero yo necesito el público, la gente, y en ninguno de estos soportes encajo porque no tengo auspiciantes ni una cantidad de seguidores importante, pero hay que aqgiornarse. A pesar de que es completamente frío y en los ingresos también se siente”.

A su vez, enfatizó que “estoy seguro de que los artistas vamos a subsistir, creo que nos vamos a reinventar y encontraremos una solución. Es un nuevo cambio al que nos deberemos acostumbrar”. En ese desafío se encuentran los artesanos de la Feria de Mataderos que intentan vender sus producciones en las redes sociales y aguardan por una plataforma de compra y venta similar a Mercado Libre, además de ser incluidos en las Ferias Itinerantes de la Ciudad.

Por su parte, Daniel De Vita fue más elocuente y recalcó que “siento una desprotección total, de quedar en un bote en el medio del mar sin remos. Hay programas que se emiten y la ficción no, además el lado emotivo que significa no laburar”.