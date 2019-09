El dueño del camión que fue arrollado por una formación del tren Roca en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, dialogó con Crónica HD y explicó que el vehículo de gran porte quedó trabado en las vías porque “obligaron al conductor a pasar por otro paso nivel que tiene una loma muy pronunciada que no debería existir”.

Afortunadamente, pese al impactante choque, no se lamentaron víctimas fatales. Sin embargo, el conductor del camión, el motorman, un empleado de de la línea y tres pasajeros fueron trasladados al hospital de Quilmes.

Según relató, los todos los vehículos que circulaban por la zona fueron desviados a otro cruce porque se estaba realizando una fiesta y el camión tuvo que circular por un lugar en el que nunca lo había hecho.

“Tiene una loma, que no debería existir, por lo cual al pasar, el tercer eje se quedó trabado”, explicó el propietario del vehículo.

Por otra parte, cuestionó que nadie haya “dado aviso a la línea de que había un camión cargado que estaba trabado en las vías para que puedan frenar al tren antes de que pase el accidente”.

“El chofer está internado en el Hospital de Quilmes con un corte bastante grande en la frente porque no se quiso bajar del vehículo. No se quería mover de la unidad para que no pasara ningún accidente”, apuntó.

“Arriesgó su propia vida para que no termine pasando”, destacó.

El hecho ocurrió este sabado por la tarde, sobre las vías del ferrocarril, en el ramal que une La Plata y Constitución, a la altura de Bernal. Testigos grabaron el impresionante momento en el que la unidad embistió el vehículo de gran tamaño.

Al ver el camión detenido en medio de las vías, testigos no dudaron en tomar sus teléfonos celulares para grabar la situación. En tanto, jamás imaginaron que el tren iba a impactar contra el vehículo destrozándolo totalmente. En el video puede observarse el tremendo choque y se escuchan los gritos de asombro de los vecinos.