El sindicato mayoritario de docentes nacionales CTERA inició un paro de 48 horas en todo el país, en línea con los bonaerenses y los porteños, por que no arrancarán las clases como estaba previsto en la mayoría de las provincias.



"Los maestros no estamos solos solos", enfatizó Sonia Alesso, de CTERA, al destacar que alumnos respaldan la medida de fuerza.



Alesso subrayó: "nos llenan de orgullo, algo bien hemos hecho los maestros y los profesores de la argentina enseñando a defender los derechos".



Además de las medidas de fuerza, el gremio convocó a una movilización al Congreso.



La sindicalista envió "un fervoroso abrazo a los colectiveros de la línea 60 que todos los días mientras estuvimos en la escuela itinerante pasaban tocaban bocina se bajaban a decir no aflojen maestras, no aflojen maestros".



El sindicato argumentó que la huelga se debe al reclamo de la "apertura de la paritaria docente nacional", que el Gobierno eliminó semanas atrás por decreto, mientras manifestó su rechazo a la "pauta salarial del 15%".



El sindicato de docentes privados de SADOP también anunció que se plegará a la medida de fuerza de 48 horas en la mayoría de las provincias del país.



Por su parte, UDA, realizará una marcha al Ministerio de Educación en reclamo de la paritaria nacional y solo hará paros de 48 horas y mañana en las provincias de Catamarca y Santa Fe y otro de 72 horas, que incluirá el miércoles, en Misiones.



Hasta el momento, siete provincias alcanzaron acuerdos salariales con los gremios docentes: Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Corrientes y Misiones.