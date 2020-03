El coronavirus se extiende en el mundo y para contenerlo y evitar que avance, el asilamiento social y la cuarentena se convirtieron en una medida indiscutible. Los adultos trabajan desde su hogar, los chicos no van a la escuela y salir a la calle ya no es una opciòn que se tome como esparcimiento. Angustia para algunos o ansiedad para otros, las formas de enfrentar el tiempo aislados ante la epidemia forma parte de una realidad de la que nadie puede escapar.

Para Natalia Macorín, psicóloga (MN 48936 y MP 83827) recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien se especializa en salud pública como directora en la Unidad Sanitaria Martín Fierro de Moreno, no se puede hablar de aislamiento sin contextualizar.

“Este aislamiento no se trata de una elección personal. es una medida de cuidado del Gobierno. Es una medida de política pública y que tiene que ver con el cuidado de las personas en relación a una epidemia”, explicó la profesional a cronica.com.ar.

Para Macorin, ante esta medida “hay posiciones subjetivas diversas” y se establece de acuerdo “a como cada persona interprete la situación de

epidemia”.

"Es una medida de política pública y que tiene que ver con el cuidado de las personas en relación a una epidemia”, Natalia Macorín

“El actual Giobierno argentino tiene una perspectiva desde un paradigma de derechos, además de una política económica y social mucho más ligada al cuidado entre todos. Los conceptos de ‘Nos quedamos en casa’ . ‘Nos cuidamos entre todos’. tienen que ver con considerar que cada eslabón de la sociedad es necesario para funcionar como sociedad. en contraposición al gobierno de Mauricio Macri que estuv. atravesado por una lógica capitalista y neoliberal que insta al individualismo”, explicó.

Según la psicóloga, quienes están más identificados con “un gobierno que apela a los lazos comunitarios”, la forma de enfrentar la medida del aislamiento es distinta en relación a los que no.

“Es por eso que nos encontramos con casos como el del entrenador de rugby que se violentó contra el vigilador. Esa es una posición individualista, atravesada por la clase social y de un cierto poder”, dijo Macorín.

.

En el aislamiento y las medidas que se vienen llevando adelante, según la psicóloga, “se juega cómo cada persona percibe la situación actual de epidemia”. Desde personas que subestiman el coronavirus, que incumplen la medida porque la creen “exagerada”, como los que tienen “una posición más onmipotente” que piensan que nada les va a pasar o que cuentan con los medios o los recursos para enfrentarla entonces también incumplen, aunque por otro lado, están quienes son “más ansiosos” o “sienten angustia y se preparan para un apocalipsis”.

"En el aislamiento se juega cómo cada persona percibe la situación actual de epidemia”, Natalia Macorín

“Las personas somos seres sociales, y el aislamiento además al ser una situación novedosa genera incertidumbre. Porque es una situación inesperada y es en ese punto que el aislamiento genera ansiedad, angustia, miedo. Pero todo influye en cómo la persona lo procese de acuerdo a las herramientas que tiene como individuo”, expresó.

En una medida que “es tomada desde el cuidado para todos”, según explica Macorín, se encuentra con la posición de cada uno respecto de cómo es el vínculo con los otros, de cómo es el vínculo con la legalidad, además de “los atravesamientos culturales y de la clase social por los cuales se constituye como persona”.

“Las personas somos seres sociales, y el aislamiento además al ser una situación novedosa genera incertidumbre."

“También tiene que ver con el contexto en el que se tome la medida, si uno entiende por qué se está tomando la medida entiende que el aislamiento es un medio para llegar a un fin. En ese punto podemos apelar a los recursos personales como para enfrentar esa situación de miedo y ansiedad”, explicó.

Pero lo que influye de una forma importante en el estado de una persona ante esta situaciòn, según explica la profesional, es la infrrmacoón. “Cómo circula, como es manejada y con qué criterios los medios infroman o desinforman”, aseguró la directora en la Unidad Sanitaria Martín Fierro.

"En el aislamiento se juega cómo cada persona percibe la situación actual de epidemia”

“Hoy los medios son generadores de opinión e influyen en las opiniones personales. Las personas que están ansiosas si se encuentran con noticias alarmistas, probablemente se les incremente más la ansiedad. En cambio, si el manejo de la información es a través de los canales oficiales y se va entendiendo los por qué y los para qué, en general la ansieda. está baja, es procesada de otra manera y permite otra elaboración de la situación”, desarrolló.

En este contexto, Macorín, entiende que es importante manejar información por los canales oficiales, debido a la incertidumbre que hay, como también no difundir información que no está chueqda y tomarlo como una responsabilidad ciudadana.

“Conectarse con las personas con las que uno tiene afecto, poder hablar de otras cosas que no sea sobre el coronavirus, compartir con los chicos y en familia, pasar tiempo juntos, jugar sin pensar en el tiempo. como también sostener algunas rutinas para que los chicos sigan vinculados a la escuela, como también usar el tiempo para que aprendan si ellos tienen el deseo, para que se conceten cuando retomen las clases", dijo y concluyó. "Para los que trabajamos en casa, es bueno tener una rutina porque eso ordena y así no sentir que no estamos haciendo nada. Hay que entender que esto es una medida y no un esparcimiento, ni un tiempo de vacaciones”.