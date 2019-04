Por Ana Breccia

@anabreccia

"Dejarle un rosario para que lo cuide, algo tuyo, esa flor, esa carta que no le pudiste dar". Lorena Sanger es bahiense y así describe el reencuentro en Malvinas con quien fue su tío, Victor Oscar Olavarría, al que despidió cuando ella tenía tan solo 7 años. Con su vestimenta de soldado, una imagen intacta en la memoria de la familia, a los 18 años el joven partió de la ciudad de Bahía Blanca para defender a su patria y luchar en la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas en 1982.



Olavarría es uno de los 22 héroes que fueron identificados en el último año por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Lorena y su mamá, Irma Olvarría (hermana de Víctor), viajaron a las islas para poder sanar heridas, llevarle una flor y como principal gesto, "darle ese abrazo que no le pudimos dar en 37 años", expresa Sanger con un nudo en la garganta en diálogo con "Crónica".

Víctor Oscar Olavarría tenía 18 años.



La casualidad de verse y coincidir muchas veces se escabulle, y es que todos somos diferentes cielos en un mismo mapa. Y la vida de los Olavarría, como indica la sobrina, es "una verdadera historia de encuentros y desencuentros", donde desde pequeños pasaron por momentos difíciles y separados por casi mil kilómetros de distancia.



"Mi mamá y sus dos hermanos nacieron en Bariloche. Cuando ella tenía ocho años murió la mamá de los tres, por lo que decidieron traerla a Bahía Blanca, pero mis dos tíos se quedaron en Río Negro al cuidado de otra tía. En esa época se veían poco, pero se veían, y cuando ella comenzó a trabajar a los 14 años trataba de ir a visitarlos a pesar de su situación económica. Luego ella se casó, y ahí entramos en juego nosotras, que nos veíamos con ellos pero muy poco. A mi tío Víctor le tocó hacer el servicio militar acá, en Bahía Blanca, y comenzó nuevamente el encuentro familiar", cuenta Lorena.



Y agrega: "Mi mamá y mi tío proyectaban una vida juntos, verse más seguido, él incluso quería seguir en marina luego del servicio militar, es como que eso tan esperado que desearon tantos años, en la guerra de Malvinas lo terminaron de cerrar. Es muy triste, como siempre digo, es una historia de encuentro y desencuentro, donde se encuentran como hermanos luego de mucho tiempo, y que a pesar de la distancia y la situación económica los separaba, era mucho más fuerte el amor que se tenían y lo que proyectaban pero que finalmente no pudo ser".

La cruz con el nombre del soldado en las islas.

Tardes volviendo del colegio juntos, cuando a su tío "lo dejaban salir antes del servicio", y escapadas al kiosco del barrio para cumplirle y darle todos los gustos dulces a su sobrina: recuerdos de un amor de tío acaramelado que quedarán siempre pisando fuerte por las veredas angostas de la Ciudad de Bahía Blanca.



Lorena, hoy maestra que con su voz y una tiza en mano dibuja y enseña a través de sus recuerdos a los niños, ahora rememora su infancia como "años de mucho silencio": "Yo iba a la escuela y nadie hablaba de Malvinas, y yo pensaba ´pero si mi tío está ahí"....

El viaje a Malvinas



Madre e hija se enteraron por los medios de comunicación que el cuerpo de Víctor había sido identificado. Ellas integraron una comitiva de 65 familias de héroes de malvinas que fueron reconocidos el último año. Un viaje al reencuentro las esperaba, de tristezas pero con abrazos, manos que acarician y miradas que hablan. Sensaciones que hicieron que en ese momento sintieran finalmente la paz que buscaban por casi cuatro décadas.



"Fuimos mi mamá y yo", recuerda la docente. "Nos avisaron un mes antes y fue un viaje con gestos que nos acompañaron muy desde lo humano. No se pensaba en argentinos e ingleses, compartimos una misa y recibimos a Jesús quien se quedó cuidando a todos los soldados", agrega satisfecha por la organización.

Lorena reencontrándose con su tío.

"El traslado desde la base militar hasta el cementerio de Darwin fueron momentos de mucha tristeza", asegura Lorena y suspira... Dicen que el suspiro es como llevar oxígeno a los recuerdos más profundos. "Vas pensando en todos esos lugares a los que fueron ellos, lugares fríos, desolados y se te llena el corazón de tristeza en todo momento".



"Llegar al cementerio fue mucho más triste al ver el nombre de mi tío en la cruz pero pudimos dejarle un rosario, una carta, y los abrazos de todos en nuestro corazón. Porque detrás de nosotros hay toda una famlia y personas que a pesar de no haberlo conocido, lo viven. Fue muy triste y para mi mamá, muy movilizante", recuerda.

Un viaje que fue muy esperado. Un reencuentro.

La sobrina por un momento se vió envuelta nuevamente en la niñez e inocencia de sus siete años: "Yo a los siete vi a mi tío por última vez vestido de soldado, y después del viaje a las islas volví con esa imagen. Uno lo que encuentra aunque parezca increíble allí, es mucha paz, y cuando volvés... (toma aire) es muy triste irte, a mi mamá le costó muchísimo. Nos fuimos en silencio, no podés hablar. Cuando estábamos las dos en el avión para retornar a casa, cruzamos miradas y ella me dijo 'tengo una paz', a lo que yo le respondí que estaba planchada, y que 'si esto es paz entonces es así como me sentía'. Es como un desahogo".



"Los familiares estamos transformando el dolor en amor", asegura la bahiense. Ese dolor de 37 años en recuerdos más lindos a los que se puede llegar mediante el diálogo entre todos nosotros. "La guerra trajo sufrimiento y somos los familiares los que al final nos quedamos con ese sufrimiento. Por eso es importante que estos viajes humanitarios sigan, porque hay muchos que no han podido ir. Pero siempre con esta mirada de paz", finaliza.